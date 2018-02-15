У Тернополі госпіталізували 21-річного юнака, на якого під час демонтажу впали цеглини

Нещасний випадок трапився в Тернополі на території одного із заводів.

На Тернопільщині госпіталізували 21-річного юнака, на якого під час демонтажу впали цеглини.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок трапився в Тернополі на території одного із заводів з 21-річним жителем Зборівщини. На нього під час виконання демонтажних робіт впало декілька цеглин.

Працівники заводу негайно викликали швидку. У потерпілого медики діагностували закрито черепно-мозкову травму, закриті травми грудної клітки, живота та хребта.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці).