Чому вода у літаках небезпечна: дослідження підтвердило застереження досвідчених стюардес

Нове дослідження показало неприємну причину, через яку пасажирам радять утримуватися від гарячих напоїв під час авіаперельотів, пише The Sun. Окрім того, краще уникати навіть миття рук у літаку.

Американський Центр "Їжа, як медицина та довголіття" (Center for Food as Medicine and Longevity) проаналізував якість води на борту американських авіакомпаній. Учені вивчали зразки води на 10 великих і 11 регіональних авіалініях протягом трьох років – з 2022 по 2025-й.

Результати виявилися тривожними: із понад 35 тисяч зразків води 949 дали позитивний результат на коліформні бактерії, що може свідчити про наявність патогенів. Також зафіксовано 32 порушення, пов’язані з кишковою паличкою (E. coli), яка здатна викликати блювання та діарею.

Хоча деякі авіакомпанії продемонстрували прийнятний рівень безпеки води (зокрема Delta та Frontier), більшість бюджетних перевізників не дотягнули до стандартів.

Директор Центру Чарльз Платкін зазначив: "Майже всі регіональні авіакомпанії мають серйозно поліпшити безпеку води на борту".

У статті йдеться, що, за правилами, авіакомпанії мають дезінфікувати та промивати баки з водою чотири рази на рік (або раз на рік із щомісячними перевірками). Проте, за словами Платкіна, на практиці це часто ігнорується.

"Літаки прилітають, баки не зливають і не чистять – на це просто немає часу. Їх просто доливають зверху, а все, що осіло на дні, там і залишається", - сказав він.

Попередження від бортпровідників

Бортпровідники давно радять пасажирам уникати напоїв, для яких використовують воду з баків літака. Колишня стюардеса Кет Камалані пояснювала, що їх дійсно ніколи не миють. А самі бортпровідники майже ніколи не п’ють чай чи каву, бо для них беруть ту саму воду з баків. Інша стюардеса розповіла, що вода з баків не завжди відповідає нормам безпеки.

Тому у літаку краще обирати запечатану воду і холодні напої – це безпечніше для здоров’я.

Поради пасажирам

Автори дослідження рекомендують обирати лише запечатану бутильовану воду та уникати гарячих напоїв – чаю та кави, якщо вони готуються з бортової води. А також не мити руки водою з-під крана в туалеті літака, натомість користуватися антисептиком.

Як зекономити в аеропорту

Нагадаємо, експерти поділилися порадами від співробітників аеропорту про те, як скоротити витрати ще до посадки на літак. Зокрема, це економія на їжі - співробітники аеропорту радять оплатити доступ до зали очікування - відпочиваючі можуть заощадити до 13 доларів на дорослу людини, відвідуючи зал очікування в аеропорту. Також радять приєднатися до програм лояльності аеропорту, з якого має бути виліт, і накопичити бали за покупки, щоб заощадити у майбутньому.

Фахівці також застерігають від надмірного захоплення магазинами безмитної торгівлі. Згідно з дослідженням eShore, деякі рекомендовані роздрібні ціни завищені, через що знижки здаються більш вигідними. Співробітники аеропорту радять купувати напої у великих упаковках і переливати їх у менші багаторазові контейнери.

