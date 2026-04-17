Розкрито секрети ідеальної відпустки з дітьми: куди поїхати та як уникнути стресу

За результатами опитування, малеча не прагне складних маршрутів – їм важливі свобода, розваги та час, проведений із родиною.

Ідеальна сімейна відпустка насправді може бути значно простішою, ніж здається, пише видання Express.

Сонце, море і щасливі діти – саме про це мріють багато родин, плануючи літній відпочинок. І, як показує дослідження, секрети вдалих канікул доволі очевидні, якщо запитати самих дітей, додають автори.

Згідно з опитуванням Marriott Bonvoy, діти описують ідеальну подорож дуже просто: свобода дій на сніданку (63%), багато водних гірок (57%) і навіть морозиво замість обіду (58%).

Водночас вони чітко дають зрозуміти, чого не хочуть – 39% назвали найбільшою проблемою нудьгу, а 35% виступили проти "дорослих" занять під час відпочинку.

Як зазначив комерційний директор Marriott International Ендрю Вотсон, діти не прагнуть складних маршрутів – їм важливі свобода, розваги та час, проведений із родиною. Саме тому сімейний відпочинок – це не лише про готелі чи інфраструктуру, а про створення умов, де всі можуть розслабитися, гратися та разом накопичувати спогади.

Він також радить залучати дітей до планування подорожей, щоб зробити їх більш вдалими.

Дослідження показало, що близько 40% батьків визнають: їм складно догодити всім членам родини під час організації відпустки. Можливо, саме тому 39% уже дозволяють дітям брати участь у плануванні, а 72% готові навіть довірити їм організацію всієї поїздки.

Що ж до напрямків, діти найчастіше обирають Іспанія (33%), за нею йдуть Італія (18%) і Греція (16%).

Для батьків же головними пріоритетами залишаються якісний час із родиною (66%) та можливість відпочити без стресу (47%).

Нагадаємо, бортпровідники не в захваті, коли пасажири замовляють дієтичну колу під час польоту - коли пасажир просить такий напій, це може суттєво сповільнити обслуговування.

Річ у тому, що на великій висоті газовані напої піняться значно сильніше, ніж на землі. Це пов’язано зі зниженим тиском у салоні літака, через який вуглекислий газ швидше виходить із рідини. Й саме дієтична кола утворює найбільше піни серед усіх напоїв. В результаті, бортпровідникам доводиться чекати, поки піна осяде, перш ніж долити напій.

