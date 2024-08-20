'Ніколи не торкатися': стюардеса дала несподівану пораду пасажирам літаків

За словами бортпровідниці, ця зона є однією з найбрудніших зон у салоні лайнера.

Навіть якщо вам вдалося уникнути "найгіршого" місця на борту вашого рейсу, є деякі ключові місця навколо вашого крісла, до яких бортпровідники не радять навіть торкатися. Про це пише Express.

Зазначається, що після кожного польоту екіпаж робить усе можливе, щоб прибрати літак, хоча на коротких маршрутах інтервал між рейсами може бути коротким. Це означає, що деякі частини літака можуть бути очищені не так ретельно, як ви сподіваєтесь.

"Одна стюардеса, яка має понад шість років досвіду, зайшла так далеко, що сказала, що пасажири не повинні "ніколи, ніколи, ніколи, ніколи нічого не використовувати або класти в кишеню сидіння. Навіть якщо кишеню сидіння очищено від сміття, між відправленнями може не бути часу на її дезінфекцію, і, на жаль, ви ніколи не знаєте, що залишилося в кишені сидіння під час попередньої подорожі", - йдеться у матеріалі. Відео дня

ЗМІ пояснює, що на довгомагістральних рейсах, як правило, надається трохи більше часу для повного очищення літака між вильотами.

"Після пандемії коронавірусу також варто зазначити, що багато авіакомпаній посилили процедури очищення між рейсами, щоб зменшити ризики", - додає видання.

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Нещодавно експерти попередили про небезпеку популярного дивного тренду під час авіаперельотів. Виявляється, що пасажири останнім часом зрікаються зручностей під час тривалих перельотів – не слухають музику, не дивляться фільми, не користуються телефоном, не читають, не сплять, не їдять, не п'ють і навіть не ходять у вбиральню, а просто сидять в одній позі та витріщаються в одну точку, наприклад, на карту з маршрутом літака.

Насправді ж raw dogging під час польоту насправді є вельми небезпечним заняттям, оскільки це може збільшити ризик утворення тромбів, які "можуть відірватися й спричинити закупорення артерій у легенях, що дуже серйозно й може призвести до смерті".

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