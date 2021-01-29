Львівська область
Почнемо з Львівської області. Бо саме там заховався красень Крутогор: 10 кілометрів до оздоровчого Трускавця й трохи більше до Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Ще й до архітектурного Дрогобича годинка на авто. Можна організувати оздоровчо-пізнавальний вікенд всією родиною.
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Більшість туристів зупиняється в котромусь з трускавецьких готелів. Звідси до гірськолижного курорту щодня курсує спеціалиний трансфер. Вдень катаєте, а ввечері насолоджуєтесь оздоровчо-лікувальними послугами вибраного комплексу.
Щодо гірськолижного начиння:
- Туристична історія курорту розпочалася орієнтовно в 1970 році
- Має сині та червоні траси різної протяжності: від 200 до 500 метрів
- А ще паркінг, дитячі майданчики, ресторани та кав’ярні
- І сніг з листопада по березень
Тут сніжно, бюджетно, красиво й продумано.
Закарпатська область
Але якщо забажаєте казки, вам на Закарпаття. Селище Поляна розташувалося у вузенькій долині посеред густого лісу. Тут зустрічаються дві річки — Мала та Велика Пиня. А ще тут можна зупинити хід часу та зловити справжній карпатський дзен.
Щодо гірськолижного начиння:
- Траси для початківців та профі
- Бугельні підйомники та три вершини на вибір: Кичера, Дунавка та Крехаїв
- Прокат спорядження та локальна інфраструктура
Зовсім близько знаходяться селище Уклін та містечко Свалява. Останнє, між іншим, відоме своїми мінеральними водами та багатою історією. Радимо навідатися та пірнути в його історію.
Чернівецька область
Закриватиме добірку нетиповостей знахідка Чернівецької області. Селище Мигово, що розташувалося на висоті 740 метрів над рівнем моря.
Так от, якби гірськолижним курортам давали премії за універсальність — Мигово отримало б беззаперечну першість. Катати можна на лижах, борді чи сноутюбі. Поруч величезна льодова арена та лижна школа для тих, хто вперше підкорюватиме вершини. Словом, ярмарка зимових розваг та відпочинку.
Щодо гірськолижного начиння:
- Катаємо на горі Мала Кичера: 2 гірськолижні спуски довжиною 1100 та 1300 метрів
- Відмежована траса для початківців — 100 м. Окрема траса для сноутюбу — 150 метрів
- Траси освітлені, тож відточувати майстерність можна цілодобово
- Два бугельні витяги довжиною 1000 та 600 метрів
- А ще тут 5 точок прокату спорядження й всього необхідного
А як потрапите сюди на Маланку чи Масляну — вважайте виграли джекпот. Тематичні танці, співи, розваги, смаколики та радощі місцевих.
І не забудьте навідатись до Чернівців: принаймні один-два дні, але їх потрібно провести тут. Влаштуйте променад пішохідною Лесі Українки, послухайте сурмача на Ратуші та випийте найсмачнішої кави в регіоні.
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Краса вміє зачекати. Але й ви не баріться, бо поки сніжок ніжно обіймаєте схили — Карпати по-особливому чарівні.
Сергій Кириченко, директор з розвитку в'їзного туризму туроператора Join UP!
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