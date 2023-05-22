До топ-3 міст світу, де туристи звикли витрачати багато грошей, потрапили Дубай, Доха і Лондон.

Поки багато туристів вдаються до найрізноманітніших хитрощів, щоб заощадити при плануванні відпустки, інші навпаки шукають розкішні напрямки, де можна витратити кругленьку суму і отримати від відпочинку максимум.

Як пише Travel Off Path, існує безліч способів насолодитися розкішшю високого класу під час подорожі – від вихідних у люксовому заміському комплексі до розкішного п'ятизіркового курорту у віддаленому місці.

Рейтинг найкращих міст для розкішного відпочинку сформували космополітичні міста, куди у 2022 році найактивніше спрямовувалися міжнародні мандрівники, витративши там мільярди доларів на елітні розваги, шопінг, вишукані ресторани, розкішні готелі та тури.

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10 найкращих міст світу для розкішного відпочинку

1. Дубай (ОАЕ). Цей мегаполіс в Об'єднаних Арабських Еміратах останнім часом привертає все більше уваги мандрівників з багатьох причин. Хоча є способи відвідати Дубай і не розоритися, багато хто приїжджає сюди саме за розкішшю, яку можна отримати на численних висококласних курортах, в ресторанах і магазинах світового класу, а також за індивідуальними програмами. У 2022 році іноземні мандрівники витратили в Дубаї майже 30 мільярдів доларів.

2. Доха (Катар). Ця країна останнім часом набула популярності з кількох причин, серед яких і Чемпіонат світу з футболу, який вона приймала в 2022 році. У підсумку минулого року іноземні туристи витратили в Катарі понад 16 мільярдів доларів. Доха з її 24 ресторанами, відзначеними зірками Мішлен, є міжнародним кулінарним напрямком. Також в місті близько 80 п'ятизіркових готелів.

3. Лондон (Велика Британія). Як місто з найбільшою кількістю п'ятизіркових готелів у світі, британська столиця завжди була популярним місцем, куди люди з усіх верств суспільства приїжджали, щоб відвідати його музеї світового класу. Розорення тут виглядає інакше, ніж в близькосхідних містах, а елітна нерухомість поєднує в собі стриману елегантність, якою славиться це місто. У 2022 році іноземні туристи витратили в Лондоні близько 16 мільярдів доларів.

4. Макао (Китай). Це місто вже давно відоме як світова столиця азартних ігор, і об'єкти тут набагато перевершують своїх "родичів" в Лас-Вегасі. Макао – це блиск, гламур і надмірності. У 2022 році іноземні відвідувачі витратили тут майже 16 мільярдів доларів, хоча варто відзначити, що в цю цифру входять також гості з материкового Китаю та Гонконгу.

5. Амстердам (Нідерланди). Цей давній фаворит найрізноманітніших туристів – від тусовщиків до люкс-клієнтів – отримав майже 14 мільярдів доларів від міжнародного туризму в минулому році. Зараз Амстердам намагається змінити своє позиціонування як туристичне місце для тих, хто хоче відчути більше, ніж гучні тусовки, і змінений образ, здається, приваблює клієнтів вищого класу, які приїжджають витратити серйозні гроші. Досвід тут варіюється від п'ятизіркової вечері на воді до оздоровчих ретритів та розкішних магазинів.

6. Стамбул (Туреччина). Місто, просочене азіатським та європейським впливом, може дати тим, хто хоче витратити крощі, найкраще з обох світів. Стамбул також не скупиться на розкішні готелі, дорогі магазини і ресторани, а ще пропонує такі розваги, як усамітнені круїзи на яхті та приватні турецькі хамами. Минулого року місто отримало трохи більше 13 мільярдів доларів від іноземних туристів.

7. Барселона (Іспанія). Цей мегаполіс, який отримав майже 13 мільярдів доларів від іноземних туристів у 2022 році, дуже люблять мандрівники всіх категорій. І ті, хто приїжджає сюди з грошима, не будуть розчаровані: на них чекають майже 30 ресторанів, відзначених зірками Мішлен, і безліч розкішних готелів. При цьому в місті пропонують багатим туристам такі розваги, як приватні тури або шопінг з особистим консультантом.

8. Нью-Йорк (США). Як місто в Америці з найбільшою кількістю п'ятизіркових готелів, Нью-Йорк пропонує багатим туристам майже 60 елітних готелів. Також їм доступні такі люксові послуги, як вертолітне таксі, флагманські магазини, провідні світові ресторани і бари, ексклюзивні ательє, а також нескінченна кількість інших розваг, від затишних приватних до гламурних і екстравагантних.

На останніх двох позиціях в списку 10 найкращих міст світу для розкішного розкішного відпочинку знаходяться Сінгапур і Париж (Франція), де у 2022 році іноземні туристи витратили майже по десять мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг міст світу з найвищою вартістю життя за підсумками 2022 року очолили Нью-Йорк і Сінгапур.

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