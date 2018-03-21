Українці з 18 квітня зможуть отримати візу до Кувейту безпосередньо в аеропорту країни

До цього часу необхідно звертатися до консульського відділу Посольства Кувейту в Україні.

Українці з 18 квітня зможуть отримувати в'їзну візу до Кувейту безпосередньо в міжнародному аеропорту цієї країни.

Про це йдеться у роз'ясненнях на сайті МЗС України щодо спрощення візового режиму між Україною і Державою Кувейт.

В ході державного візиту президента України Петра Порошенка до Кувейту 18-19 березня з кувейтською стороною було досягнуто домовленості про включення України до переліку держав, громадяни яких мають можливість отримувати кувейтські в'їзні візи безпосередньо в міжнародному аеропорту Кувейту.

"Вказане спрощення візового режиму для громадян України (нарівні з громадянами країн - членів ЄС та США) є найбільш можливим з передбачених кувейтським законодавством для громадян інших держав за межами Аравійського півострова", - сказано у повідомленні.

Читайте такожКатар скасував візи для українцівЗа інформацією МЗС Кувейту, такий режим оформлення віз набере чинності з 18 квітня - в день 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Кувейтом.

Детальна інформація щодо процедури оформлення кувейтських віз в аеропорту буде повідомлена додатково.

Як ідеться у повідомленні на сайті Департаменту консульської служби МЗС України "Поради подорожуючим", на сьогодні для відвідування Кувейту діє візовий режим. У Кувейті існують три основні категорії віз: в’їзна-виїзна, транзитна, резидентська.

"В’їзна-виїзна (візит) віза може бути отримана у консульському відділі Посольства Держави Кувейт в Україні за наявності запрошення від кувейтської фізичної або юридичної особи, що виступає як спонсор. Окрім візи, що вклеюється до паспортного документа, іноземець отримує у посольстві два примірника дозволу на в’їзд. Один з примірників він залишає під час проходження імміграційного контролю в аеропорту Кувейту, а другий – при виїзді з країни", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКількість безвізових для українців країн досягла рекордної позначки"Як правило, така віза дійсна для в’їзду протягом одного місяця на термін перебування в еміраті до 30 днів та може бути продовжена максимум до 90 діб. Віза також може бути отримана спонсором у Кувейті, в Генеральному імміграційному департаменті МВС, та надіслана факсом особі, яка запрошується. Оригінал цієї візи спонсор має передати до паспортно-візової служби у пункті перетину державного кордону Кувейту, де він буде вручений іноземцю при прибутті до емірату. В’їзна-виїзна віза може оформлюватися і як туристична. У цьому випадку спонсором виступає кувейтський готель, який оформлює візу через МВС емірату після бронювання готельного номеру. Її вартість входить до ціни за проживання", - повідомляють українські консули.