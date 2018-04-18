Qatar Airways з липня збільшить частоту рейсів з Києва в Доху

Тепер авіакомпанія буде виконувати 11 рейсів Київ-Доха і назад на тиждень.

Авіакомпанія Qatar Airways з 2 липня 2018 року збільшить кількість рейсів на лінії Київ-Доха, додавши чотири додаткові рейси до нинішніх семи перельотів на тиждень.

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Як повідомляє avianews.com, відповідні зміни вже внесені в систему бронювання авіаперевізника.

Додаткові рейси виконуватимуться по понеділках, вівторках, четвергах і суботах з вильотом з Дохи в Київ о 13:30 та поверненням з Києва в Доху в 23:40.

Qatar Airways почала виконувати рейси Київ-Доха в серпні 2017 року. Спочатку польоти виконувалися щодня, а з 14 грудня 2017 року частота польотів була збільшена з семи до 14 на тиждень. З набранням 25 березня чинності літнього розкладу польотів рейси Київ-Доха почали виконуватися з початковою частотою сім рейсів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в березні 2018 року Катар скасував візи для українців.