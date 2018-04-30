У МЗС дали поради українським туристам, які планують мандрувати за кордон
У Консульській службі України розмістили рекомендації для українських туристів, які розпочали планувати свої подорожі за кордон. Щоб уникнути ситуації, яка трапилася із вітчизняними туристами у Єгипті, у МЗС рекомендують уважно обирати туристичного оператора.
Про це начальник Департаменту консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив у своєму Twitter.
"Ситуація з повернення українців з Шарм-ель-Шейху на Батьківщину врегульована. Та краще було б її уникнути. До подорожі необхідно готуватися", – написав дипломат.
Окрім цього, на сайті консульської служби України розмістили рекомендації для українців, які збираються у подорож.
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Українських громадян просять звернути увагу на такі поради:
– ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;
– уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;
– уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;
– враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;
– зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України "Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон" ("ДРУГ" http://friend.mfa.gov.ua/#/), який є ефективним інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном.
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Окрім цього, у консульській службі описали, що слід робити, якщо форс-мажор трапився у міжнародному аеропорті:
– слід невідкладно встановити зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;
– інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;
– невідкладно зателефонувати на "гарячу лінію" посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57.
Ситуація з повернення українців з Шарм-ель-Шейху на Батьківщину врегульована. Та краще було б її уникнути. До подорожі необхідно готуватися. https://t.co/ZQH0EbxWRfpic.twitter.com/AWWCrhUpt5— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 30, 2018
Нагадаємо, українські туристи майже три доби не могли вилетіти з популярного єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх у зв'язку з технічними причинами.