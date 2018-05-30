В Одесі розпочала роботу туристична поліція

У перспективі в Одеській області діятимуть 17 туристичних поліцейських станцій.

В Одесі почав діяти новий поліцейський підрозділ - туристична поліція.

Як передає кореспондент УНІАН, підрозділ сьогодні представлено в районі пляжу «Аркадія».

У церемонії взяли участь заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін та інші.

За словами Трояна, це - перший такого роду підрозділ в Україні.

«Спеціально для охорони громадського порядку в курортних зонах Одеси і Одеської області ми запустили групи туристичної поліції. Вони працюватимуть з 1 червня до закінчення туристичного сезону - 30 вересня. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочивальникам, реєструвати скарги громадян щодо ушкодження і зникнення майна, аналізувати оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів», - сказав Троян.

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Він зазначив, що Одеську область відвідують понад 6 млн туристів і відпочивальників на рік, кожен з яких має почуватися у безпеці.

«Ми говоримо не лише про українців, а й про іноземців. Усі співробітники груп обізнані із законодавством стосовно іноземних громадян, міграційних процедур і візових обмежень», - наголосив заступник міністра внутрішніх справ.

Підрозділ складається приблизно з 400 правоохоронців: велопатрулів, піших патрулів, автопатрулів, кінологів зі спеціально навченими собаками, а також з близько 200 бійців Національної гвардії частини 3012.

За словами Головіна, правоохоронці нестимуть службу в районах пляжів, зелених зон, у центрі Одеси - 7 днів на тиждень цілодобово.

Зокрема, планується задіяти близько 40 велосипедів з електроприводами, в тому числі, в Одесі на Трасі здоров'я (включаючи, «Ланжерон», «Аркадію»). У найближчій перспективі такі патрулі з'являться в курортному селищі Затока Одеської області.

Піші патрулі нестимуть службу в місцях великого скупчення людей, в зеленій зоні. Автопатрулі з ними перебуватимуть на постійному зв'язку.

У перспективі в регіоні діятимуть 17 туристичних поліцейських станцій.

Як повідомляв УНІАН, у січні начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін заявив, що у 2018 році в Одесі планують завершити впровадження туристичної поліції.