Останній політ до моря: журналісти знайшли винних у туристичних колапсах і дали поради українцям (відео)

Безкарність у небі та на землі розв’язує «крила» і другим бізнесменам.

Нещодавня ситуація із затримкою рейсів, коли туристи були вимушені ночувати голодні в аеропортах, доводить, що наша влада закриває на це очі. Хто ж винен у ситуаціях з авіаперевезеннями? Поки журналісти женуться за головою Державіаслужби, міністр інфраструктури Омелян обіцяє врятувати від несправних літаків.

Про це йдеться у сюжеті «Українські сенсації».

Американська влада закидає власнику компанії Bravo Родрігу Мерхежу співпрацю з тероризмом. Українська ж влада наче не помічає, як пов’язані з ним авіакомпанії знущаються над пасажирами.

На литовищах по всій Україні ніде яблуку упасти. Тисячі українських туристів уже мали ніжитися на теплому пісочку у Тунісі, Іспанії, Грузії, Єгипті, Албанії. Та на екрані тотальний «Delete». У найближчі години чи може і дні їм світитимуть замість сонця лише лампочки аеропорту. Замість розкашного ліжка готелю 5 зірок – жорсткі крісла у залі очікування. Замість привітливих офіціантів – байдужі представники перевізника. Їхні діти кілька днів без їжі та води ночують просто на валізах.

Та повітряний кодекс наче написаний не для наших авіакомпаній.

Безкарність у небі та на землі розв’язує «крила» і другим бізнесменам.

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Небезпечні курортні оборудки: як туроператори продають квитки на фейкові рейси і заробляють на стражданнях туристів? З яких звалищ потрапляють літаки до України і чим ризикують ті, хто наважиться на них сісти?

Як міністр Володимир Омелян реформує авіацію в Україні, а які кричущі злочини не помічає просто перед носом? Та чому літак американського президента Дональда Трампа уже через рік не зможе сісти на українську землю? А також шокуючи откровення тих, для кого політ до моря ледь не став останнім.

У ці всі ситуації можна і не потрапити! Перед відпочинком не полінуйтеся розпитати у турагенції, хто ваш оператор та з якими авіалініями він співпрацює, чи лишає за собою право переносити рейси, яку компенсацію виплатить, якщо відпочинок почнеться пізніше від запланованого? Довіряйте свої гроші та емоції лише надійному туроператору та перевіреним авіакомпаніям з великим парком літаків, вивчайте відгуки в інтернеті та не купуйтеся на екстримально дешеву ціну.