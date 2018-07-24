Рідина у ручній поклажі та інші послаблення: в лондонському Хітроу тестують особливий 3D-сканер

Промені сканера дозволяють отримати точне зображення вмісту ручної поклажі і розглянути його з будь-якого кута. Також сканер здатний виявити сховані в багажі вибухові речовини.

У лондонському аеропорту Хітроу почали тестувати технологію, яка в найближчому майбутньому може серйозно спростити правила провезення багажу по всьому світу.

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Завдяки спеціальним сканерам пасажирам не доведеться діставати рідину з ручної поклажі, повідомляє Бі-бі-сі. В рамках експерименту в Хітроу встановили 3D-сканери, які працюють за принципом комп'ютерного томографа. Їхні промені дозволяють отримати точне зображення вмісту ручної поклажі і розглянути його з будь-якого кута. Крім того, сканери здатні виявити сховані в багажі вибухові речовини.

Подібна технологія вже багато років застосовується лікарнями для того, щоб отримати зображення внутрішніх органів. Її також використовують в аеропортах для того, щоб оглядати валізи, які перевозять у вантажному відсіку. "У разі успішних тестів в майбутньому пасажирам не доведеться діставати предмети з багажу для огляду", - йдеться в заяві міністерства транспорту Великобританії.

В даний час при огляді в аеропортах пасажири зобов'язані пред'являти ноутбуки, а також викладати рідини, перевезення яких обмежене. Експеримент триватиме протягом 6-12 місяців. Аналогічні сканери встановили і почали тестувати в нью-йоркському аеропорту ім. Кеннеді, а також в аеропортах Женеви і Амстердама.

Під час тестів деякі пасажири зможуть не розпаковувати сумки при перевірках. Правда, співробітники служби безпеки в будь-який момент можуть вимагати дотримання діючих правил.

Деякі експерти вважають, що технологія зможе спростити правила провезення рідин. Поточні правила були встановлені у 2006 році на всій території ЄС і поширилися на інші країни. Згідно з ним, ємності не можуть перевищувати обсяг 100 мл, при цьому всі вони повинні бути упаковані в прозорий запечатаний пакет об'ємом не більше 1 л.

Заборона була введена після того, як у серпні 2006 року британські спецслужби оголосили про запобігання серії терактів на бортах 10 літаків трансатлантичних авіаліній, які вилітали з Хітроу. Терористи збиралися підірвати лайнери в повітрі за допомогою рідкої вибухівки, компоненти якої вони планували пронести на борт під виглядом напоїв.

Сканери, які почали тестувати служби безпеки, можуть призвести до повного скасування обмежень, заявив в інтерв'ю Sunday Times Філіп Баум, редактор журналу Aviation Security: "Це початок кінця заборони на рідину, рішення цього питання назріло вже давно".

Представники Єврокомісії ще п'ять років тому заявляли, що обмеження, що діють на провезення багажу, можуть бути зняті завдяки технологічному прориву. Через введені заборони, процедури перевірки в аеропортах серйозно подовжилися. Крім того, нові правила збіглися з бумом лоукостерів - пасажири таких авіаліній часто беруть із собою тільки ручну поклажу.