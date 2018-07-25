Finnair запустила безкоштовний Wi-Fi на авіарейсах по Європі

Зробити доступ в інтернет можливим на всіх своїх середньомагістральних літаках Finnair розраховує до літа 2019 року.

Finnair 19 липня запустила безкоштовний Wi-Fi доступ в інтернет на своїх середньомагістральних літаках Airbus, які виконують рейси по Європі.

Як передає avianews.com, вийти в мережу пасажири зможуть вже після посадки в літак, підключившись до бортового Wi-Fi. Послуга надається спільно з компанією Viasat Inc. за принципом gate-to-gate, тобто доступна як під час стоянки в аеропорту, так і під час набору висоти, зниження і виходу на крейсерную висоту.

Читайте такожRyanair скасувала 300 запланованих на сьогодні авіарейсів через страйки

Зазначається, що на даний момент супутникові антени для передачі даних вже встановлені на шести вузькофюзеляжних літаках Finnair виробництва Airbus. До кінця літа їх кількість збільшиться до приблизно 20 одиниць.

Зробити доступ в інтернет можливим на всіх своїх середньомагістральних літаках Finnair розраховує до літа 2019 року. Після цього послуга стане доступною на більшості рейсів фінської авіаперевізника по Європі за винятком територій над Біскайською затокою і Північним морем через обмежене супутникове покриття. Також деякі обмеження можуть застосовуватися при прольоті над територіями Латвії, Литви, Білорусі, Росії і при вильоті з деяких країн, у випадку, якщо обмеження встановлені місцевими регуляторами.

Безкоштовно новою послугою пасажири Finnair зможуть користуватися два місяці — в цей час буде проходити тестування її роботи та збір відгуків від мандрівників. Надалі доступ в мережу стане платним. Розцінки в Finnair пообіцяли надати восени.

Раніше авіакомпанія почала надавати доступ в інтернет на всіх своїх далекомагістральних рейсах.