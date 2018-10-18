На Львівщині вперше за півстоліття для туристів відкриють замок "Золотої підкови" (фото)

Вхід на виставку в день відкриття буде безкоштовним, пізніше організатори встановлять вартість екскурсії.

У суботу, 21 жовтня, вперше за п'ятдесят років для туристів влаштують виставку в залах Свірзького замку, який знаходиться у Львівській області. Вона триватиме до кінця листопада.

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На виставці представлять картини, фотографії та інсталяції, що стосуються історії замку, пише "Захід".

"Замок привідкриває свої двері та ділиться потаємним. Це дійство — прогулянка замком у невеликих групах з дослідниками, які знають замок і всі його таємниці", — зазначила кураторка проекту ​Наталія Матлашенко​.

Експозиція працюватиме від 11:00 до 17:00 протягом четверга-неділі. На виставку можна буде потрапити лише за попереднім записом у екскурсійну групу за телефоном 096-721-88-68.

Вхід на виставку у день відкриття буде безкоштовним, пізніше організатори встановлять вартість екскурсії.

Зазначається, що раніше до замку не допускали туристів та не влаштовували ніяких виставок через поганий стан залів. При цьому пам'ятка входить до так званої "Золотої підкови Львівщини". Тепер же замок підготували до події за грантові кошти. Надалі за вивділені суми його планують відремонтувати.