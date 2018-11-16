У Європі будуть повертати вартість квитка у разі затримки потяга

Також в ЄП обмежили кількість випадків, коли залізничні компанії можуть виправдовувати затримки поїздів "надзвичайними обставинами".

Європейський парламент ухвалив рішення про зміни в законодавстві у сфері захисту прав пасажирів залізничного транспорту, яке передбачає повну компенсацію вартості квитка, якщо потяг спізнився.

Про це повідомляє сайт Європейського парламенту.

У змінах зазначено, що якщо поїзд спізнюється на годину без вагомої причини, то компенсують пасажирам не 25 % від вартості квитка, як це було раніше, а 50 %. При цьому право на поїздку буде збережено.

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У тих випадках, коли затримка складе півтори години – пасажирам будуть повертати 75 % від вартості квитка.

Коли очікування складе дві години і більше – повернуть 100 % вартості квитка.

Крім цього, в Європарламенті обмежили кількість випадків, коли залізничні компанії можуть виправдовувати затримки потягів "надзвичайними обставинами".

Також в Європарламенті ухвалили рішення про те, що пасажири мають право брати з собою велосипеди у будь-які потяги.

Рішення Європарламенту передали на затвердження Ради ЄС.