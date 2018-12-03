Дніпровський планетарій закрили: коли він запрацює знову – невідомо

У прес-службі закладу нагадали, що планетарій існує вже 50 років.

З 3 грудня 2018 року міський комунальний заклад культури «Дніпровський планетарій» закрито для відвідувачів.

Як повідомляє прес-служба Дніпровського планетарію на своїй сторінці у Facebook, листа за підписом Голови правління ГО «Аерокосмічний музейний центр культури та освіти молоді» з приводу припинення господарської діяльності та звільнення приміщень адміністрація Планетарію отримала 29 листопада 2018р. о 16:15.

Читайте такожУ Дніпрі відкрилася антистрес-кав'ярня з котами (відео)

Зазначається, що з вересня 2018 року 93% приміщень Дніпровського планетарію надано в оренду ГО «АМЦКОМ» за Рішенням Дніпровської міської ради VII скликання. З метою здійснення капітального ремонту або реконструкції. Терміни початку та закінчення «ремонту» поки не відомі. Питання з проведення прес-конференції з цього приводу залишається відкритим.

«Сподіваємось, що у 2019 році ви зможете відвідати оновлений усучаснений планетарій. З питаннями з приводу проведення ремонтних робіт, терміну відкриття та подальшого функціонування МКЗК «Дніпровський планетарій» можна звертатися до Департаменту гуманітарної політики Дніпроради та до керівництва ГО «Аерокосмічного музейного центру культури та освіти молоді», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що планетарій існує вже 50 років.

«Наші співробітники з дня у день створювали віртуальний Всесвіт в Зоряній залі Дніпровського планетарію, надихали відвідувачів своєю любов'ю до зоряного неба, наповнювали атмосферою жаги до пізнання. Наші глядачі приходили до Планетарію дітьми, потім приводили сюди своїх дітей, а зараз приходять разом із онуками. Багато знаних людей нашого міста, України та навіть інших країн почали пізнавати Всесвіт саме в стінах Планетарію, в астрономічному гуртку «Оріон». Ми вдячні за підтримку громаді нашого міста Дніпро, Міській раді, Асоціації планетаріїв України, обласній профспілці працівників культури, журналістам українських видань та всім небайдужим, хто був з нами всі ці роки», – додали у прес-службі.