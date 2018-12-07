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У Парижі тимчасово закривають Ейфелеву вежу та Лувр через акції "жовтих жилетів" (відео)

12:52, 07 грудня 2018
Новини туризму
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Ілюстарція / REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Водії, які обурені цінами на пальне, обіцяють завтра знову вийти на протести. Минулого тижня подібна акція закінчилися масовими заворушеннями. Протестувальники палили машини, розбивали вітрини магазинів та пошкодили одну з історичних пам'яток - Тріумфальну арку.

Під тиском натовпу французькому уряду довелося відмовитися від плану збільшити акциз на пальне наступного року.

Нині, аби уникнути сутичок по всій країні на вулиці відправлять 89 тисяч поліцейських.

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Теги: #Лувр#протести в Парижі#протести у Франції#Ейфелева вежа