У Парижі тимчасово закривають Ейфелеву вежу та Лувр через акції "жовтих жилетів" (відео)

Водії, які обурені цінами на пальне, обіцяють завтра знову вийти на протести.

У французькій столиці тимчасово закривають Ейфелеву вежу та Лувр через чергові акції "жовтих жилетів".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Водії, які обурені цінами на пальне, обіцяють завтра знову вийти на протести. Минулого тижня подібна акція закінчилися масовими заворушеннями. Протестувальники палили машини, розбивали вітрини магазинів та пошкодили одну з історичних пам'яток - Тріумфальну арку.

Під тиском натовпу французькому уряду довелося відмовитися від плану збільшити акциз на пальне наступного року.

Нині, аби уникнути сутичок по всій країні на вулиці відправлять 89 тисяч поліцейських.