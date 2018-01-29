У Токіо створили надсучасний технологічний музей (фото)

Відвідувачі зможуть взаємодіяти з віртуальними образами та виставками музею.

Влітку 2018-го року команда японських дизайнерів, програмістів й інженерів планує відкрити у Токіо перший у світі Ультратехнологічний музей. Тут не буде жодних статичних об’єктів, натомість простір заповнять інтерактивними проекціями та мультимедійними ілюзіями.

Проект має повністю змінити уявлення людей про стандарти музею, а ще показати естетичне поєднання технологій та природи, пише ТСН.ua.

Крім цього, проекції та виставки, з якими зможуть взаємодіяти люди постійно змінюватимуться, пише CNN. Це буде однією з унікальних ознак Ультратехнологічного музею, адже картини чи скульптури – це завершені витвори мистецтва, а мультимедійні презентації можна вдосконалювати та оновлювати.

Площа музею - 10 тисяч квадратних метрів. Інтерактивне цифрове мистецтво буде тут проектуватись не лише на стіни, підлогу чи зображуватись на дисплеях. Так, коли відвідувачі будуть проходити біля кущів сакури, що ростуть біля будівлі, вони поступово засвічуватимуться з віддалених країв аж до місця, де проходить людина. Також тут будуть різнокольорові проекції на бамбукові гаї та інші рослини.

Читайте такожВ горах Китаю побудують невидимий міст (фото)

На думку команди teamLab, яка розвиває проект, кордон між людиною та природою розмитий. Саме це вони й хотіли передати, долучивши до вистав музею ще й дерева.

"Повне втілення проекту teamLab в реальність коштуватиме мільйони доларів", - розповідають засновники.

Точно невідомо, чи він буде комерційно вигідним, проте кожен в команді вважає, що займається важливою і цікавою справою, тому все роблять, щоб якнайкраще передати свій задум.