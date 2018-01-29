Повернення Wizz Air є позитивним сигналом для Ryanair і для інших авіакомпаній.

Аеропорт Харків веде переговори з авіакомпанією Ryanair, і є ймовірність, що рейси ірландського лоукостера сюди можуть почати виконуватися в найближчі рік-два.

Про це розповів комерційний директор аеропорту Харків Владислав Ільїн в інтерв'ю ЦТС.

Відповідаючи на питання про те, чи ведуться переговори з іншими лоукостерами, крім Wizz Air, Владислав Ільїн повідомив:

"З іншими лоукостерами ми також спілкуємося, наприклад, з тими ж Ryanair. У них, як і інших бюджетних авіаперевізників, одним з основних вимог є виконання якомога більшої кількості коротких рейсів протягом доби".

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"На жаль, Харків програє через своє географічне положення. Наприклад, якщо з Катовіце до Львова летіти приблизно годину, то в Харків на годину довше. Аналогічно і по інших напрямках до Європи ", - додав він.

Однак, за його словами, повернення Wizz Air є позитивним сигналом для Ryanair і для інших авіакомпаній.

"Думаю, якщо не в поточному, то в наступному році є дуже хороші шанси на те, що Ryanair може полетіти до Харкова", - сказав топ-менеджер.

Нагадаємо, раніше Омелян заявляв, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.