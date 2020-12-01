Рейси виконуватимуться два рази на тиждень.

Латвійська авіакомпанія Аirbaltic сьогодні, 1 грудня, починає прямі польоти з Києва до столиці Литви Вільнюс.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

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Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися два рази на тиждень на літаках Airbus A220-300.

Запланований час польоту до Вільнюса становитиме 1 годину 15 хвилин.

АirBaltiс

АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) забезпечує прямі рейси з Риги в більш ніж 60 пунктів призначення. Компанія пропонує стикування в аеропорту Риги з пунктами призначення маршрутної мережі авіакомпанії в Скандинавії, Європі, СНД і на Близькому Сході. Флот компанії складає 25 літаків - Boeing і Bombardier Q400Next Gen.

Пасажиропотік і карантин

Пасажиропотік через українські аеропорти в січні-жовтні 2020 року скоротився у порівнянні з аналогічним показником 2019 року на 63,1% – до 7,657 млн осіб.

24 листопада 2020 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA оприлюднила прогноз, згідно з яким у 2020 році обіг авіакомпаній впаде більш ніж на 60% у порівнянні з 2019 роком, що є найгіршим роком за всю історію галузі, ураженої коронавірусною кризою.

У жовтні 2020 року в IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів.

За прогнозом Міжнародної асоціації повітряного транспорту, авіакомпанії у 2021 році отримають збиток у 38,7 мільярда доларів.

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Автор: Павло Степанець