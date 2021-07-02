Сьогодні вночі компанія виконала перший рейс.

Авіакомпанія Austrian Airlines, що входить до складу Lufthansa Group, відкрила прямі регулярні рейси в Запоріжжі, сьогодні, 2 липня 2021 року, авіакомпанія здійснила перший нічний рейс з Відня.

Про це повідомляється на сторінці Державного підприємства з обслуговування повітряного руху ("Украерорух") в соцмережі Facebook.

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Відзначається, що рейс буде виконуватися тричі на тиждень літаками типу Embraer 195.

Також повідомляється, що нічний розклад рейсів дозволить робити стикування з усіма рейсами Austrian Airlines та інших авіакомпаній Lufthansa Group в міжнародному аеропорту Відня.

Austrian Airlines і маршрут з Відня до Запоріжжя

У квітні Міністерство інфраструктури повідомляло, що Austrian Airlines відкриває новий маршрут з Відня до Запоріжжя з 17 травня, проте ці плани були зміщені в часі.

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Автор: Павло Степанець