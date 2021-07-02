Австрія і Нідерланди дозволяють в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield і китайською Sinovac.

Австрія та Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям із туристичною метою.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Тwitter.

В’їзд без карантину дозволять власникам COVID-сертифікату про повну вакцинацію, якщо друга доза, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.

Умови в’їзду до Австрії

Українці зможуть потрапити до Австрії за умови наявності повної вакцинації, зробленої мінімум за 14 діб до поїздки і не пізніше 270 днів.

В'їзд без попередньої реєстрації та карантину можливий із повними щепленнями вакцинами: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine; AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

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Для невакцинованих осіб передбачений в’їзд з реєстрацією та карантином: після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5-й день після в’їзду.

Умови в’їзду до Нідерландів

Нідерланди впускатимуть туристів, які отримали повний курс однієї з наступних вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нідерланди також приймають сертифікати, видані в рамках Європейського цифрового сертифіката COVID (DCC) та інших сертифікатів щеплень COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення почали робити саме вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. В кінці березня Індія призупинила експорт вакцини CoviShield через високий внутрішній попит. За контрактом Україна повинна отримати ще 1,5 млн доз вакцини CoviShield. Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

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Автор: Олег Давигора