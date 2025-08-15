Влада Венеції хоче підняти для туристів вартість проїзду на бюджетних гондолах "трагетті".

Жителі італійської Венеції протестують проти того, щоб інфлюенсери в соціальних мережах розповідали туристам про дешеві гондоли, якими місцеві регулярно користуються для пересування містом.

Як пише The Times, останнім часом біля чотирьох переправ на головному водному шляху Венеції шикуються довжелезні черги на пороми, що дають змогу жителям перетнути Гранд-канал за 70 євроцентів, тоді як туристи платять 2 євро. Це величезна економія порівняно з 80 євро, які гості Венеції зазвичай платять за офіційну 30-хвилинну поїздку на гондолі каналами.

Зазначається, що блогери все частіше рекомендують туристам, які бажають зробити селфі на борту, великі гондоли "трагетті" як швидку і дешеву альтернативу туристичним човнам.

"Пороми стали останнім трендом для туристів, які хочуть заощадити і покататися на гондолі. Завдяки інфлюенсерам і блогерам це стало однією з найпопулярніших розваг у Венеції, і в результаті страждають венеціанці", – поскаржився місцевий художник Андреа Моруккьо.

Поки незадоволені місцеві жителі, навантажені покупками, шикуються в чергу до трагетті, слідуючи за туристами зі смартфонами, вони знаходять додаткову причину переїхати і ще більше скоротити населення венеціанського історичного центру.

Видання зазначає, що спеціалізовані путівники вже давно розповідали читачам про трагетті як "один із головних транспортних секретів Венеції" і "основний спосіб поїздок багатьох венеціанців на роботу". Але місцеві жителі кажуть, що саме нещодавня реклама цього лайфхака інфлюенсерами змінила ситуацію.

"На цій гондолі всього за 2 євро за чотири хвилини можна перетнути Гранд-канал – достатньо, щоб зробити фотографію і надіслати її друзям", – написала ютубер Джованна Санторо.

"Це справді швидка поїздка, але вона чудово підходить для тих, хто подорожує поодинці, або тих, хто не хоче платити 80-100 євро за поїздку на гондолі", – додав користувач Instagram під ніком Eat with Ange.

І хоча конструкція гондол Traghetti відрізняється від венеціанських – ними керує один гондольєр, а не два, але це не відлякало туристів.

На тлі цього радник Венеції з туризму Сімоне Вентуріні повідомив у коментарі The Times, що місто розглядає можливість підвищення вартості проїзду для туристів на "трагетті" і використання виручених коштів для відкриття двох нових поромних переправ через Гранд-канал.

"Підвищення було б виправдане, оскільки туристи використовують цю послугу замість поїздки на гондолі", – заявив він.

Тим часом, член міської ради і колишній голова асоціації гондольєрів Альдо Реато визнав, що з 30 мільйонами туристів, які щорічно відвідують Венецію, черги на поромних причалах неминучі. І це число може знову зрости, оскільки в місті планують знімати частину сцен для популярного серіалу Netflix "Емілі в Парижі".

Як Венеція бореться з надмірним туризмом

Як раніше повідомляв УНІАН, надмірний туризм уже багато років псує життя жителям Венеції. На цьому тлі кілька років тому перлина Італії першою у світі запровадила платний вхід до центру міста для туристів.

Втім, це не заспокоїло розгніваних місцевих жителів. Наприклад, не так давно власник місцевої ювелірної крамниці та за сумісництвом голова асоціації "П'яцца Сан-Марко" Сетрак Токацьян запропонував різко підвищити плату за в'їзд до міста для туристів – до 100 євро за людину.

