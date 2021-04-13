Про запровадження обмежень і їхній характер компанія сповістить додатково.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) наразі не обмежує продаж квитків і висадку/посадку пасажирів поїздів далекого прямування у Полтавській області, про запровадження обмежень і їхній характер компанія сповістить додатково.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

«Протягом тижня УЗ разом з Мінінфраструктури та МОЗ повинні надати пропозиції щодо організації перевезень в регіоні. До цього поїзди далекого прямування курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про введення обмежень і їхній характер УЗ повідомить додатково», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести «червоний» рівень епідемічної небезпеки в Полтавській області з 15 квітня.

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Автор: Павло Степанець