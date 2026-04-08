Затьмарюють Рим і Париж: 5 міст Європи, які здатні викликати справжній ефект 'вау'

Поки туристи штурмують популярні столиці, ці локації залишаються в тіні, хоча пропонують куди більше драйву та автентичності.

Від Португалії до України – мандрівник об'їхав увесь континент, не залишивши жодної "білої плями" на карті, пише Travel Off Path.

Після відвідин усіх 40+ країн Європи він відібрав п'ятірку скромних міст, які часто залишаються в тіні столиць, але здатні здивувати набагато сильніше.

Трієст, Італія

На думку автора, це місто є найбільш архітектурно різноманітним на всьому півострові завдяки впливу римлян, венеціанців, слов’ян та австрійців.

Там можна побачити Arco di Riccardo – стародавню арку, збудовану у 33 році до н.е., яка нині буквально "вирізьблена" в сучасній будівлі. Величний Canal Grande з пришвартованими човнами дозволяє відчути атмосферу Венеції, а Piazza Unità d'Italia – найбільша в Європі площа з видом на море.

Для ранкового еспресо ідеально підходить історичне Caffè San Marco. Кухня Трієста суттєво відрізняється від традиційної італійської.

"Вона набагато більше нагадує словенську чи хорватську, ніж, скажімо, середземноморську", – ділиться автор.

Зальцбург, Австрія

Батьківщина Моцарта та фон для фільму "Звуки музики" вражає своєю "листівковою" красою. На відміну від Відня, де стіни часто вкриті графіті, Зальцбург зберіг затишок маленького містечка з пастельними будинками на вулиці Getreidegasse 9, де народився композитор.

Сади Мірабель з розкішними фонтанами змушують наспівувати перші ноти Do-Re-Mi.

Глазго, Шотландія

Коли мова заходить про справжній драйв, Глазго випереджає Единбург. Вест-Енд приваблює вінтажними крамницями та готичною архітектурою університету, а для вечірок автор радить заклади Rascal або Hillhead Bookclub. Якщо хочеться прогулянки – ідеально підійде брукована вуличка Ashton Lane, освітлена гірляндами.

Окремий колорит додає метро, яке називають "Механічним апельсином" через помаранчевий колір та лише дві кільцеві лінії:

"Це насправді чудово, бо якщо ти п'яний, заснеш і пропустиш свою зупинку, тобі достатньо знову об'їхати Механічний апельсин і вийти на правильній станції", - ділиться журналіст.

Лілль, Франція

Лише за годину їзди від Парижа розташований Лілль – місто з фламандським шармом. Саме тут народився Шарль де Голль.

Grand Place з її гільдійськими залами, які пахнуть багатство - нагадує Брюссель і вважається однією з найкрасивіших у Франції. Там варто побачити книжкові ринки на Старій фондовій біржі Vieille Bourse XVII століття та зірковий форт – цитадель Vauban.

Для вечірніх розмов ідеально підійдуть Rue Royale або Place Louise de Bettignies, де подають чудові м'ясні та сирні тарілки.

Салоніки, Греція

Це місто поєднує енергію Афін із видом на Егейське море. Набережна з Білою вежею та лабіринти вуличок у Старому місті - Ано Полі - з будинками османської епохи створюють унікальну атмосферу.

З центру відкривається панорама на стародавні руїни, римські залишки та візантійські храми.

Проте головною перевагою Салонік автор називає їжу – від восьминогів до ринку Модіано:

"Чи то смачна бугатса-випічка, яку можна купити всього за кілька євро... чи вбивчий восьминіг у прибережних тавернах – але це не те місце, якщо ви на суворій дієті".

