Найдорожчі квартири в Лондоні, а найдешевші в Будапешті / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Станом на осінь 2024 року найдорожче винайняти квартиру коштує в Лондоні (Велика Британія), раніше визнаним найкращим містом світу для життя та туризму, де середня орендна плата сягнула рекордного квартального максимуму в 2694 фунти стерлінгів (або 3220 євро) на місяць, що на 2,5% більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Euronews Travel, який проаналізував ціни на оренду житла у понад 20 провідних містах Європи в місцевих агентствах нерухомості в липні-вересні 2024 року. Розрахунок середньої ціни ґрунтується на запитуваній орендній платі за всі види нерухомості: від кімнат і однокімнатних квартир до багатокімнатних будинків.

Так, за даними британського агентства нерухомості Rightmove, середня орендна плата в найбільш затребуваних районах центральної частини Лондона становить 3175 фунтів стерлінгів (або 3795 євро), в той час як ціни на околицях британської столиці скромніші – 2341 фунт стерлінгів (або 2797 євро).

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Друге місце в рейтингу, ґрунтуючись на даних німецької компанії Statista, посіла нідерландська столиця Амстердам, де середні ціни на оренду квартир становлять 2,275 євро. За ним іде столиця Італії Рим із середньою ціною 2 тисяч євро.

7 міст Європи з найдорожчою орендою житла у 2024 році

  1. Лондон, Велика Британія (3220 євро)
  2. Амстердам, Нідерланди (2275 євро)
  3. Рим, Італія (2000 євро)
  4. Париж, Франція (1862 євро)
  5. Роттердам, Нідерланди (1795 євро)
  6. Гаага, Нідерланди (1790 євро)
  7. Мюнхен, Німеччина (1770 євро)

А ось найдоступнішими для оренди з вивчених міст виявилися Будапешт (Угорщина), Афіни (Греція) і Турин (Італія) – 950 євро, 1000 євро і 1100 євро на місяць відповідно.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найдорожчі та найдешевші міста світу для експатів. Виявилося, що найдорожче життя обходиться в Гонконзі, а найдешевше – в нігерійській Абуджі.

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