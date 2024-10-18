Найдорожче квартири знімати в британській столиці Лондоні, а найдешевше – в угорському Будапешті.

Станом на осінь 2024 року найдорожче винайняти квартиру коштує в Лондоні (Велика Британія), раніше визнаним найкращим містом світу для життя та туризму, де середня орендна плата сягнула рекордного квартального максимуму в 2694 фунти стерлінгів (або 3220 євро) на місяць, що на 2,5% більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Euronews Travel, який проаналізував ціни на оренду житла у понад 20 провідних містах Європи в місцевих агентствах нерухомості в липні-вересні 2024 року. Розрахунок середньої ціни ґрунтується на запитуваній орендній платі за всі види нерухомості: від кімнат і однокімнатних квартир до багатокімнатних будинків.

Так, за даними британського агентства нерухомості Rightmove, середня орендна плата в найбільш затребуваних районах центральної частини Лондона становить 3175 фунтів стерлінгів (або 3795 євро), в той час як ціни на околицях британської столиці скромніші – 2341 фунт стерлінгів (або 2797 євро).

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Друге місце в рейтингу, ґрунтуючись на даних німецької компанії Statista, посіла нідерландська столиця Амстердам, де середні ціни на оренду квартир становлять 2,275 євро. За ним іде столиця Італії Рим із середньою ціною 2 тисяч євро.

7 міст Європи з найдорожчою орендою житла у 2024 році

А ось найдоступнішими для оренди з вивчених міст виявилися Будапешт (Угорщина), Афіни (Греція) і Турин (Італія) – 950 євро, 1000 євро і 1100 євро на місяць відповідно.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найдорожчі та найдешевші міста світу для експатів. Виявилося, що найдорожче життя обходиться в Гонконзі, а найдешевше – в нігерійській Абуджі.

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