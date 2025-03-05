За результатами розслідування дії готелю в Антальї визнали дискримінацією.

Курортний готель у турецькій Антальї оштрафували на 141 934 турецькі ліри (приблизно 3,9 тисячі доларів) за дискримінацію, що виразилася в забороні двом чоловікам проживати в одному номері.

Як пише місцеве видання Urfa Değişim, двоє друзів-чоловіків хотіли зупинитися в одному номері одного з готелів в Антальї, однак його керівництво відхилило це прохання, заявивши, що в них немає практики розміщення "тільки для чоловіків".

Після цього чоловіки звернулися до Турецького інституту з прав людини і рівності (TİHEK), який провів розслідування і встановив, що дана практика готелю є дискримінаційною і ґрунтувалася тільки на припущеннях і упередженнях, які не мали під собою будь-яких об'єктивних і розумних підстав. З цієї причини на готель було накладено адміністративний штраф у максимальному розмірі, встановленому законодавством.

Відео дня

Тим часом керівництво готелю поки що не зробило офіційної заяви з цього питання, проте деякі джерела стверджують, що вони планують оскаржити це рішення.

Зі свого боку журналісти видання називають рішення TİHEK важливим поворотним моментом у боротьбі з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Туреччині. Це рішення дає чіткий сигнал готелям та іншим підприємствам сфери розміщення про те, що їм не слід допускати дискримінації.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецькі шеф-кухарі розповіли, як вибрати гарний ресторан у Туреччині та яких страв уникати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.