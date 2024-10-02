Цього року найбільший в Україні фестиваль сучасного мистецтва буде присвячений Покрові.

З 18 по 20 жовтня 2024 року Запоріжжя вперше в своїй історії прийматиме міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "GogolFest", який востаннє в Україні проводили ще до початку повномасштабної війни – в жовтні 2021 року в Дніпрі.

Як розповів директор фестивалю Максим Демський, цього року він буде присвячений Покрові – дню захисту вищими силами воїнів, що боронять свою країну, свою віру та своїх людей. Також учасники заходу вшановують День Українського Козацтва, що три століття тому стояли у витоків боротьби за становлення Української Незалежності.

Повідомляється, що захід відкриє дев'ятиметрова інсталяція, що є центральною частиною майбутнього меморіального комплексу "Посадка. Дерево пам’яті". Він явлетиме собою величезне металевео дерево, на кожній гілці якого буде закарбована пам'ять про воїнів, що віддали свої життя за Україну. Створив меморіал режисер та діючий військовий Дмитро Костюминський.

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Традиційно під час "Гогольфесту" відбудуться виступи відомих українських гуртів, в тому числі Dakh Daughters, "Пиріг і Батіг" та Zapaska.

Крім того, в рамках фестивалю вперше в Україні буде зіграно спектакль "Місто Марії", який до цього вісім разів показували на найбільшому європейському театральному фестивалі в Авіньйоні (Франція).

Також глядачі побачать українсько-німецький проєкт "Серце Матері: Діти зберігають наші сльози" від знаменитого режисера, засновника першого в Україні незалежного театру "Дах" Владислава Троїцького – вистава про трагедію матерів, чиї діти на фронті. Відразу після цього вона попрямує з показами до Гамбургу.

Доповнить програму фестивалю спектакль "Сонячний народ", який також безліч разів був представлений у Швейцарії, Німеччині, Польщі, Франції та інших країнах, і мультимедійна інсталяція "Сховище Покрова" в укритті – як місце спокою, де можна буде послухати твори українських авторів і побачити роботи українських художників. Окремий арт об'єкт – інтерактивна конструкція зі старих валіз, куди кожен зможе покласти щось особливе для себе і доповнити інсталяцію.

Під час заходу організатори обіцяють дотримуватися всіх норм безпеки: більшість подій відбудуться безпосередньо в укриттях, а інші – в будівлях, обладнаних бомбосховищами.

Детальніше про програму фестивалю можна буде дізнатися за посиланням.

Що відомо про фестиваль GogolFest

Фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest було засновано у 2007 році за ініціативою режисера та керівника театру "Дах" Владислава Троїцького, а за концепцією він поєднував в собі сучасні театр, музику, кіно, перфоманс, освітню, візуальну та дитячу програми.

До 2017 року фестиваль проходив тільки в Києві, періодично змінюючи локації – від арт-заводу "Платформа" до ВДНГ, а з 2017 року його почали проводити в різних містах України, зокрема, у Дніпрі, Маріуполі, Херсоні та Вінниці. У 2020 та 2021 роказ учасників фестивалю доставляли до Херсона та Дніпра на спеціальному тематичному поїзді.

У 2019 році GogolFest увійшов у п'ятірку найкращих фестивалів Європи зв версією EFFE Awards 2019-2020.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2024 року в Запоріжжі також відновив роботу міський ботанічний сад, який був закритий з початку повномасштабної війни Росії в Україні 24 лютого 2022 року.

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