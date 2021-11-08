Динаміка авіатрафіку по завершенню літнього сезону традиційно іде на спад.

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") у жовтні 2021 року забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням 25 090 рейсів, що становить 83,8% від жовтневого обсягу докризового 2019 року.

Як повідомила прес-служба підприємства, минулого місяця показник кількості польотів порівняно з докризовим періодом був нижчим – 76%.

Українські авіакомпанії виконали 8 569 польотів (на 12,6% менше у порівнянні з жовтнем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 16 521 політ (менше на 18%).

Зазначається, що внутрішні польоти склали 3 116 рейсів (+16,2% порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні польоти – 12 660 рейсів (-12,4%), транзитні польоти – 9 314 рейсів (-27,3%).

Читайте також"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнамиЗа словами керівника "Украероруху" Андрія Ярмака, збільшення трафіку в небі над Україною наразі спостерігається переважно за рахунок збільшення кількості польотів у Сімферопольському районі польотної інформації, де з червня 2021 року Міністерство інфраструктури України запровадило економічно обґрунтовану ставку за аеронавігаційне обслуговування, та завдяки проактивній роботі з авіакомпаніями щодо використання транзитного потенціалу повітряного простору України.

Він зазначив, що також важливим фактором активізації авіаперевезень є прийняття нових реалій і правил подорожей авіапасажирами та кампанія з вакцинації й запровадження міжнародних COVID-сертифікатів, що відкрило для українців кордони європейських країн.

"Однак маємо враховувати, що ми вже увійшли в завершення туристичного сезону і традиційне зменшення динаміки польотів у період зимової навігації. Маємо і гарну новину: низка авіакомпаній уже повідомили про продовження чартерних програм до екзотичних країн або заявили про відкриття нових напрямків. Це дає нам підстави розраховувати, що цьогорічний низький сезон ми пройдемо за оптимістичним сценарієм", – цитує прес-служба Ярмака.

У компанії зазначили, що динаміка авіатрафіку по завершенню літнього сезону традиційно іде на спад: кількість польотів у серпні становила 29 048 рейсів, у вересні – 26 241 рейс, у жовтні – 25 090.

"Однак підприємство входить до нього у стабілізованому фінансовому стані та з чітким планом дій щодо подальшого розвитку транзитного потенціалу повітряного простору України, інтенсивності обслуговування повітряного руху в аеропортах України, подальших кроків нарощування докризових обсягів авіатрафіку", – повідомили в "Украерорусі".

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2021 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір, яка сприятиме здешевленню авіаквитків.

Автор: Катерина Жирій