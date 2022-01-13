Кількість транзитних рейсів в останній місяць минулого року майже зрівнялася з відповідним показником 2019 р.

Український авіатрафік у 2021 році досяг майже 70% докризових обсягів 2019 року, що становить понад 230 тис.рейсів на рік.

Про це повідомила прес-служба "Украероруху".

"У повітряному просторі, що знаходиться під відповідальністю України, в 2021 р.було, зокрема, здійснено 29 тис. 637 внутрішніх польотів (на 40,4% більше в порівнянні з 2020 р. і тільки на 3,7% менше в порівнянні з 2019 р.), 116 тис. 932 міжнародних польотів (+69,8% і -28,2%, відповідно) і 83 тис. 944 транзитних польотів (+61,2% і -40,8 %, відповідно)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в грудні 2021 року обсяги перевезень досягли 92,3% докризових обсягів, а кількість транзитних рейсів майже зрівнялася з відповідним показником 2019 р.досягти цих показників стало можливо завдяки відновленню польотів в Сімферопольському районі польотної інформації.

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"2021 рік, незважаючи на вже звичні реалії, викликані пандемією і пов'язаними з нею обмеженнями, дав нам надію на повне відновлення трафіку в повітряному просторі України в поточному році. Зовнішні фактори-вакцинація населення і прийняття нових реалій авіаподорожей, наша проактивна робота по залученню авіакомпаній до виконання транзитних польотів у повітряному просторі України дозволили на кінець року фактично досягти рівня перевезень за аналогічний період до 2019 року", - цитують у прес-службі керівника "Украероруху" Андрія Ярмака.

"Украерорух" і авіатрафік над Україною:

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху ("Украероцентр"), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія "Украерорух", Навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та 7 регіональних структурних підрозділів.

У жовтні 2021 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 25 тис. 090 рейсів, що становить 83,8% від жовтневого обсягу докризового 2019 року.

У листопаді 2021 року авіатрафік над Україною досяг 87% від докризового рівня. Позитивна динаміка збільшення трафіку зобов'язана поступовому відновленню транзитного потенціалу.