Також Криклій повідомив, що зараз в Раді зареєстрований законопроект, який звільняє внутрішні авіаперевезення від сплати ПДВ.

Міністерство інфраструктури готує окрему державну програму підтримки українських авіаперевізників в умовах коронакризи, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030.

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"Ми домагаємося окремої програми з підтримки наших авіаперевізників. На жаль, Україна була майже єдиною країною в Європі, яка не запропонувала будь-яких дієвих інструментів і форматів для підтримки авіаперевізників", - сказав він.

Також Криклій повідомив, що зараз в Раді зареєстрований законопроект (№2425), який звільняє внутрішні авіаперевезення від сплати ПДВ, але який все ще не прийнятий як закон.

Збитки авіакомпаній через пандемію коронавірусу

Авіаційна галузь є однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу. Так, за прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA, лише у 2020 році втрати авіакомпаній через пандемію можуть скласти 157 мільярдів доларів.

Багато західних країн з початку пандемії виділяли колосальні суми з держбюджету на підтримку своїх авіакомпаній. Зокрема, ще в травні 2020 року влада Німеччини заявила про плани виділити авіаперевізнику Lufthansa пакет допомоги на загальну суму 9 мільярдів євро. Кошти повинні були, зокрема, піти на підтримку технічної бази авіакомпанії в справному стані на період простою, виплату зарплат співробітникам і повернення коштів пасажирам за скасовані рейси.

Українські авіакомпанії своєю чергою залишилися без державної підтримки в період кризи. Крім труднощів з продовженням стабільного функціонування в умовах обмеженого пасажиропотоку і, як наслідок, величезних збитків, вітчизняні авіаперевізники зіткнулися з гнівом пасажирів, які справедливо вимагають повернути їм гроші за скасовані рейси. Ось лише в авіакомпаній зараз таких грошей немає. Одна тільки авіакомпанія МАУ в період з квітня 2020 по січень 2021 року повернула пасажирам понад 26,5 млн дол.

У грудні 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.

У січні 2021 року авіакомпанія звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути й затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб за наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

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Автор: Павло Степанець