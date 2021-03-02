В уряді Бельгії попереджають, що існує небезпека потенційної дискримінації через паспорти вакцинації.

Голова МЗС Бельгії Софі Вільмес коментуючи проект цифрового паспорта вакцинації від COVID-19 виступила категорично проти зв'язку вакцинації зі свободою пересування в Європі.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Euractiv.

За її словами, ідея "стандартизованої європейської системи, яка дозволяє кожній людині збирати інформацію про свою вакцинацію і тести в єдиному цифровому документі (сертифікаті)" є хорошою.

Однак, зазначає Вільмес, якщо такий документ буде використовуватися для обмежень на поїздки, то це не відповідатиме меті, через яку він створюється.

"Для Бельгії не може бути й мови про те, щоб пов'язати вакцинацію зі свободою пересування в Європі. Повага принципу недискримінації є тим більш фундаментальною, тому що вакцинація не є обов'язковою, і поки немає загального доступу до вакцини", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо висловив аналогічні сумніви минулого тижня в кулуарах саміту ЄС і попередив, що існує небезпека потенційної дискримінації.

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Паспорти вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені "упродовж кількох тижнів".

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати - так званого "паспорта вакцинації" - викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

В Єврокомісії планують до кінця березня представити проект "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу.

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Автор: УНІАН