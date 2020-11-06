Українці по поверненню з країн "червоної" зони мають йти на 14-денну самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 6 листопада 2020 року.

Читайте такожЧерез 4 роки як мінімум: стало відомо, коли туристи зможуть літати в Європу як раніше

Порівняно з попереднім тижнем відбулися певні ротації у списку. Зокрема, до "зеленої" з "червоної" зони перемістилися Ірландія, Ісландія та Кувейт, тоді як Швеція навпаки тепер потрапила з "зеленої" до "червоної" зони.

З популярних туристичних країн у "зеленій" зоні залишаються Албанія, Єгипет та Туреччина, тоді як Болгарія, Хорватія та Чорногорія залишаються "червоними".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на на 6 листопада до "червоної" зони потрапили 46 країн (минуло тижня їх було 50), серед яких в тому числі: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Грузія, Іспанія, Італія, Ліван, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 6 листопада до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 147 країн (проти 143 тижнем раніше), серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Албанія, Білорусь, Бразилія, Греція, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірландія, Ісландія, Казахстан, Канада, Кенія, Кіпр, Китай, Колумбія, Куба, Латвія, Литва, Мальдіви, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Парагвай, Перу, Росія, Саудівська Аравія, Сербія, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Шрі-Ланка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Інші новини за темою

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко