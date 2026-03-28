У круїз можна з чотирилапими: компанія назвала умови, за яких пухнастих пустять в каюту

Прийняття депозитів стартує вже 30 березня.

Тепер домашні улюбленці зможуть стати повноправними мешканцями морських лайнерів під час тривалих мандрівок. Про це повідомляє видання Euronews із посиланням на заяву американської компанії Fabled Voyages.

Оператор запускає програму Pets Onboard, яка дозволить власникам не розлучатися зі своїми тваринами протягом років життя на борту. Завдяки цьому рішенню власникам тварин більше не доведеться відмовлятися від довгих поїздок. Тепер подорожувати разом із хвостатими стане значно простіше.

За словами представників компанії, у кожній резиденції дозволять утримувати до двох тварин (собак або котів). Проте існують певні вимоги щодо їхнього розміру, здоров’я та поведінки.

На лайнері FV Horizon, який вміщує 2400 осіб, планують створити спеціальні зони для прогулянок та забезпечать ветеринарну допомогу.

"Домашні тварини – це сім’я для багатьох наших майбутніх мешканців. Наша відповідальність полягала в тому, щоб розробити програму, яка поважає цей зв’язок, водночас забезпечуючи комфорт, безпеку та гармонію на борту", – наголосила Медісон Міллер, засновниця та генеральна директорка Fabled Voyages.

За наявними даними, прийняття депозитів стартує вже 30 березня. Власникам доведеться сплатити одноразовий внесок у розмірі 1 000 доларів та щомісячну плату 130 доларів за утримання тварини. Як йдеться у правилах, ці кошти підуть на посилені санітарні заходи та облаштування інфраструктури.

"Наша мета – не створити круїз, орієнтований виключно на домашніх тварин. Наша мета – усунути непотрібні обмеження, які заважають людям віддатися тривалим подорожам", – додала Міллер.

Географія маршрутів компанії охоплює вражаючі куточки світу: від величних фіордів Північної Європи та Балтики до сонячних узбереж Західної та Південної Європи. Мандрівники можуть насолодитися класикою Середземномор’я, дослідити античні скарби його східної частини, або ж обрати екзотику Близького Сходу, Східної Африки та безкрайніх просторів Індійського океану.

