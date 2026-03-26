Велика авіакомпанія запроваджує в економ-класі місця, що перетворюються на ліжка

Скористатися послугою Relax Row можна буде вже у 2027 році.

Американська авіакомпанія United Airlines, що є однією з найбільших у світі, представила нову послугу Relax Row, що зробить подорож в економ-класі набагато комфортнішою.

Як повідомляє The Sun, вона являє собою окремий ряд із трьох сидінь, які можуть трансформуватися в диван-ліжко, розкладаючись у горизонтальне положення.

Сидіння будуть оснащені регульованими підставками для ніг, які можна скласти, і матрацом, розташованим зверху.

"Relax Row від United ідеально підходить для сімей, які подорожують з маленькими дітьми, для одиноких мандрівників і пар, які хочуть отримати переваги економ-класу United, але з додатковим комфортом", – заявили в авіакомпанії.

Крім матраца, пасажири Relax Row отримають ковдри, додаткові подушки, іграшку та дитячий дорожній набір.

Нова зона відпочинку Relax Row з'явиться на літаках United Airlines у 2027 році. Планується, що до 2030 року вона буде встановлена на понад 200 широкофюзеляжних літаках Boeing 787 і Boeing 777, причому на кожному літаку буде по 12 секцій Relax Row.

Вартість послуги на даний момент не підтверджена.

При цьому United Airlines – не перша авіакомпанія світу, яка пропонує клієнтам розкладні крісла в економ-класі (хоча і перша в Північній Америці). Наприклад, у Air New Zealand є Skycouch – ряд із трьох крісел економ-класу, які трансформуються в розкладні ліжка, а у Lufthansa є так званий "Ряд для сну" (Sleeper’s Row) для далеких рейсів тривалістю понад 11 годин. Додаткова плата за це становить від 169 до 249 євро.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше угорський лоукостер Wizz Air запустив нову послугу Wizz Class, яка, серед іншого, дозволяє пасажирам купувати порожнє середнє місце поруч.

Своєю чергою німецька Lufthansa запустила кардинальне оновлення бізнес-класу – комфорту стало більше, але й ціни зросли.

