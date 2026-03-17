Названо три країни світу, які туристи помилково вважають небезпечними

Мандрівники даремно не беруть до уваги ці країни під час планування відпусток.

З цілком зрозумілих причин Україна та інші країни світу, що перебувають у стані війни або збройного конфлікту, потрапляють до списків небезпечних для відвідування туристами.

Однак іноді деякі країни ігноруються туристами помилково – насправді там безпечно, хоча мандрівники вважають зовсім інакше.

Туристичний портал Travel Off Path назвав три країни світу, які туристи помилково вважають небезпечними – і даремно не беруть до уваги при плануванні відпусток.

Відео дня

Сальвадор

Для тих, хто пам'ятає 1990-ті або 2000-ні роки, ця країна в Центральній Америці була синонімом світової столиці вбивств. Але в період з 2019 по 2026 рік у країні відбувся найрадикальніший поворот у сфері безпеки в сучасній історії.

Президент Наїб Букеле ввів суперечливий "надзвичайний стан", ув'язнивши понад 100 тисяч членів злочинних угруповань. У результаті рівень вбивств у країні впав на 98%, завдяки чому Державний департамент США тепер присвоює Сальвадору 1-й рівень безпеки з рекомендацією "Дотримуйтесь звичайних заходів обережності" – точно такий самий рейтинг безпеки, як у Швейцарії та Японії.

"Коли я відвідав країну вперше, вона ще перебувала на стадії переходу, але всі місцеві жителі, з якими я розмовляв, підкреслювали, наскільки безпечнішим стало повсякденне життя, і туристи почали приїжджати натовпами. І не дарма – це приголомшливо красиво! Я настійно рекомендую відвідати Мізату, там приголомшливе узбережжя, і навіть є курорт з будиночками на деревах, звідки відкривається фантастичний краєвид на океан і скелі неподалік", – зазначив автор матеріалу, досвідчений мандрівник Тайлер Фокс.

В'єтнам

Для старшого покоління слово "В'єтнам" досі асоціюється з війною в джунглях 1970-х років та ідеологічною ворожістю щодо Заходу. Реальність же прямо протилежна. В'єтнам десятиліттями насолоджується безперервним миром всередині країни – і цілком справедливо має 1-й рівень безпеки.

Тим часом його населення – неймовірно молоде, глибоко інтегроване в глобальну цифрову економіку і дуже гостинне.

Руанда

У багатьох слово "Руанда" викликає спогади про жахливий геноцид 1994 року. Однак сучасна Руанда насправді є однією з найбезпечніших і найчистіших країн на всьому африканському континенті.

Її столиця Кігалі бездоганно чиста і функціонує з таким рівнем суворого централізованого порядку, що її постійно порівнюють із Сінгапуром. Державний департамент США присвоїв їй 2-й рівень небезпеки, однак ця обережність обумовлена лише нестабільним кордоном з Демократичною Республікою Конго – внутрішні райони Руанди ретельно охороняються.

Ситуація з безпекою на Близькому Сході

Як раніше повідомляв УНІАН, Туризм, військова операція, розпочата США та Ізраїлем в Ірані наприкінці лютого 2026 року, повністю обвалила туризм у країнах Перської затоки – регіоні, який традиційно вважався зоною безпеки. Як підсумок, туризм на Близькому Сході втрачає приблизно 600 мільйонів доларів доходів на день.

Більше того, туристи починають відмовлятися від поїздок до країн східного Середземномор'я – Туреччини, Кіпру і навіть Греції. Одночасно зростає інтерес до відпочинку в країнах Західної Європи, а також до деяких південних напрямків – Італії, Іспанії, Мальти та Хорватії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.