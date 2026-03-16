Туристи відмовляються від поїздок до деяких країн Середземномор'я через війну в Ірані

Греція, Кіпр і Туреччина зіткнулися зі спадом інтересу туристів на тлі війни на Близькому Сході.

Наслідки війни на Близькому Сході, яка триває вже третій тиждень, продовжують позначатися на туристичній індустрії по всьому світу. Поки дубайський аеропорт продовжує страждати від атак іранських безпілотників, туристи починають переглядати свої плани щодо відпусток.

Зокрема, фіксується відмова від турів до популярних країн східного Середземномор'я, таких як Туреччина, Кіпр і навіть Греція, пише Daily Mail, посилаючись на аналіз британського туристичного ринку. Втім, ці тенденції цілком застосовні й до інших країн-постачальників туристів.

Чому туристи скасовують тури до Греції, Кіпру та Туреччини

Все більше туристів скасовують поїздки не тільки до країн Перської затоки, але й до Греції, Кіпру та Туреччини.

Зокрема, щодо Туреччини надходять відмови на тлі того, як Міністерство закордонних справ Великої Британії випустило рекомендації відмовитися від поїздок у межах 10 км від кордону країни з Сирією через бойові дії та підвищений ризик тероризму.

Одночасно британські туристи скасовують поїздки на Кіпр через зростаючі побоювання щодо війни з Іраном, незважаючи на заяви офіційних осіб про те, що острів залишається безпечним для відвідування. Але всі пам'ятають, що туди вже долітали іранські дрони.

Також туристи все рідше розглядають Грецію як місце для майбутнього відпочинку, хоча жодних рекомендацій щодо небезпеки цього напрямку не надходило.

Які напрямки туристи обирають натомість

Британські турагентства в першу чергу фіксують зростання інтересу туристів до країн Західної Європи, хоча й деякі південні напрямки також продовжують утримувати інтерес – Італія, Іспанія, Мальта та Хорватія.

Зокрема, зростання туристичного попиту спостерігається в Марбельї, яка тривалий час користувалася репутацією найгламурнішого курортного міста Іспанії. В умовах призупинення поїздок до ОАЕ цей курорт, ймовірно, очікує на найжвавіший літній сезон за останній час.

"Деякі мандрівники, які раніше могли б вибрати Дубай або інші розкішні напрямки для далеких поїздок, тепер знову схиляються до Європи", – розповіла в коментарі Daily Mail експерт з подорожей з більш ніж 17-річним досвідом роботи в галузі Бетані Холл.

Джонатон Вудолл-Джонстон з туристичного агентства Hays Travel також відзначив особливо високий попит на поїздки до Італії, Мальти та Хорватії.

Також підвищений інтерес у британців на даний момент викликають деякі віддалені куточки світу.

"Ми спостерігаємо особливо високий попит на наші прямі далекомагістральні рейси до країн Карибського басейну, особливо до Домініканської Республіки та Ямайки", – заявив у коментарі Guardian директор TUI Ніл Суонсон.

Війна в Ірані впливає на туризм у всьому світі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше аналітики підрахували, що країни Перської затоки втрачають приблизно по 600 мільйонів доларів доходів на день через війну в Ірані.

На цьому тлі розкішні готелі Дубая пропонують величезні знижки, насамперед орієнтуючись на внутрішніх туристів.

При цьому по всьому світу різко зростає вартість авіаквитків – через підвищення ажіотажу та необхідність облітати небезпечні зони.

