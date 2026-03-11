Туризм втрачає по $600 мільйонів на день через війну в Ірані, але швидко відновиться, – прогноз

Експерти припускають, що авіаперевезення зможуть відновитися швидше, ніж решта туристичної індустрії.

Нове дослідження Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC) підтвердило, що війна на Близькому Сході завдає величезної шкоди індустрії туризму.

Туризм зазнає величезних втрат через війну в Ірані

Провідний тревел-оглядач The Independent Саймон Колдер цитує у своїй статті дані WTTC, згідно з якими наступ США та Ізраїлю на Іран, а також удари Тегерана у відповідь по країнах Перської затоки, скоротили витрати іноземних туристів на Близькому Сході щонайменше на 600 мільйонів доларів США на день.

Організація пояснює спад "збоями в авіаперевезеннях, зниженням довіри мандрівників і погіршенням регіональної транспортної доступності".

Автор зазначає, що зазвичай близько півмільйона пасажирів на день здійснюють перельоти в, з або через три найбільших авіаційних вузли: Дубай і Абу-Дабі в ОАЕ, а також Доху в Катарі. На цей регіон зазвичай припадає 5% від загальної кількості міжнародних прильотів у світі, а кожен сьомий міжнародний пасажир, який здійснює пересадку, робить це в одному з вузлових аеропортів Перської затоки.

Однак комерційна діяльність в цих аеропортах практично припинилася, як і в'їзний туризм, тоді як уряди різних країн застерігають своїх громадян від поїздок в цей регіон.

"Будь-які збої впливають на попит у всьому світі, що позначається на аеропортах і рейсах, готелях, компаніях з прокату автомобілів і круїзних лініях", – йдеться в звіті WTTC.

Туризм може швидко відновитися після завершення бойових дій на Близькому Сході

Президентка і головна виконавча директорка WTTC Глорія Гевара допускає, що галузь має всі шанси на швидке відновлення, як тільки криза буде врегульована.

"Історія показує, що сектор може швидко відновитися, особливо коли уряди підтримують мандрівників, надаючи допомогу готелям або репатріюючи їх. Наш аналіз попередніх криз показує, що інциденти, пов'язані з безпекою, часто призводять до найшвидшого відновлення туризму, в деяких випадках всього за два місяці, коли уряди і галузь працюють разом, щоб відновити довіру мандрівників", – зазначила вона.

З нею згоден і впливовий діяч авіаційної галузі Джонатан Хінклз, хоча і допускає, що авіаперевезення зможуть відновитися швидше, ніж решта туристичної індустрії.

"Я думаю, що ринок транзитних перевезень через вузлові аеропорти Перської затоки відновиться досить швидко, незважаючи на кадри вибуху безпілотника в терміналі аеропорту Дубая. Але в кінцевому підсумку, авіакомпанії Перської затоки зможуть відновити цей ринок за рахунок одних тільки цін. Однак я підозрюю, що туристичній індустрії в країнах Перської затоки буде потрібно набагато більше часу, щоб відновитися. Думаю, люди будуть більш обережними, побачивши, по-перше, наслідки ударів по великих готелях в Дубаї, а, по-друге, збої в транспортному сполученні для тих, хто перебував у цих країнах на початку конфлікту", – заявив він в ексклюзивному інтерв'ю The Independent.

Співзасновник імперії путівників Lonely Planet Тоні Вілер додав, що бойові дії "трохи підірвуть" фінансове становище провідної авіакомпанії Перської затоки Emirates, але реалії транспортного сполучення допоможуть авіакомпанії швидко відновитися.

"В принципі, сьогодні, якщо ви хочете відправитися куди завгодно в світі, ви можете зробити це з однією пересадкою в Дубаї. Це феноменально. Люди не захочуть втрачати таку можливість", – сказав він в подкасті The Independent.

Війна в Ірані впливає і на українських туристів

Як раніше повідомила в коментарі УНІАН.Туризм директор туроператора Join UP! Україна Ірина Мосулезна, ситуація торкнулася і українських туристів, які відпочивають в ОАЕ, В'єтнамі, на Занзібарі, Мальдівах і Шрі-Ланці – вони зіткнулися із затримками і скасуваннями рейсів. Крім того, сотні туристів опинилися в скрутному становищі в ОАЕ через неможливість вилетіти додому – крім питань безпеки на їхні плечі лягли і додаткові фінансові витрати, пов'язані з оплатою житла. Тим часом, Єгипет поки залишається єдиним напрямком в регіоні, по якому туроператор продовжує працювати в штатному режимі.

При цьому українцям варто звернути увагу на підвищення інтересу до відпочинку в Європі на тлі ситуації на Близькому Сході – це раніше підтвердив і гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі. Своєю чергою підвищений ажіотаж може призвести до зростання цін і швидкого заповнення готелів на популярних напрямках.

