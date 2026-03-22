Названо 6 країн, куди варто тікати у разі світової війни

Ці країни ізольовані від основного театру бойових дій і мають стабільну економіку.

Можливість світової війни вже розглядається не тільки в політичних дискусіях, багато людей вже почали продумувати сценарії на випадок, якщо їм доведеться покинути країну. Але куди можна швидко, легально і відносно безпечно вирушити в разі світової війни? Видання www.vg.hu називає шість найоптимальніших країн з географічної, політичної та економічної точки зору.

Ірландія – ізольована від зони бойових дій

Ірландія має в унікальне становище в Європі: географічно ізольована, відокремлена від континенту Атлантичним океаном, але політично й економічно тісно інтегрована в Європейський Союз. Це нейтральна держава у військовому сенсі, яка не є членом НАТО, тому її пряма участь як воюючої сторони в європейському конфлікті менш імовірна.

Ірландська економіка особливо сильна в технологічному, фінансовому та сервісному секторах, де багатонаціональні компанії постійно шукають працівників. Ринок житла досить напружений, особливо в Дубліні, але є й набагато доступніші альтернативи в селах та невеликих населених пунктах. В умовах кризи особливо цінні стабільне продовольче забезпечення країни та сильний сільськогосподарський сектор.

Швейцарія – держава-виживший

Швейцарія – одна з найвідоміших "моделей безпеки" сучасної Європи, яка понад століття послідовно застосовує принцип нейтралітету. Країна має унікальну оборонну інфраструктуру: доступні сотні тисяч укриттів, і законодавство вимагає включення таких об’єктів у нові будівлі. Крім того, децентралізована державна структура, стабільна банківська система та висока самодостатність сприяють стійкості до криз.

Висока вартість життя компенсується високою заробітною платою та добре організованим ринком праці.

Португалія – далеко від зони конфлікту

Стратегічна перевага Португалії полягає насамперед у географічному розташуванні: будучи найзахіднішою країною Європи, вона знаходиться на значній відстані від східної частини континенту, де потенційний конфлікт більш імовірний.

Туризм, будівництво, сільське господарство та сильний цифровий сектор відкривають можливості для розвитку португальської економіки. Вартість життя – особливо житла та продуктів харчування – загалом нижча, ніж у більшості країн Західної Європи, що може стати ключовим фактором у кризовій ситуації.

Також Португалія протягом багатьох років входить до числа наймирніших країн світу згідно з Глобальним індексом миру, що вказує на політичну стабільність і низький рівень внутрішньої напруженості.

Ісландія – ізоляція та системна стабільність

Ізоляція Ісландії є одним з її найважливіших факторів безпеки: цей острів у Північній Атлантиці знаходиться далеко від будь-якого потенційного європейського театру військових дій.

Однією з найважливіших переваг країни є її енергетична незалежність: майже вся електроенергія виробляється з відновлюваних джерел – геотермальної та гідроенергетики.

Крім того, в Ісландії вкрай низький рівень злочинності, високий рівень довіри до інститутів і сильна соціальна згуртованість. Вартість життя вища, ніж у середньому по Європі, але ринок праці відносно гнучкий, особливо у сфері туризму, рибальства та у сферах освіти і послуг.

Нова Зеландія – географічний край світу

Нова Зеландія розташована надзвичайно далеко від Європи та більшості зон глобальних конфліктів. Стабільна демократична система, передбачувана правова система та низький рівень корупції роблять її однією з найкомфортніших для життя країн у світі.

Однак імміграція регулюється: для отримання постійного дозволу на проживання потрібна віза, одним із найважливіших каналів якої є система "Зеленого списку". Вона орієнтована на дефіцитні професії – такі як інженерія, охорона здоров’я або будівництво.

Уругвай – екзотична, але стабільна альтернатива

Уругвай – одна з найстабільніших держав Латинської Америки, яку часто називають "Швейцарією Південної Америки". Його демократична інституційна система сильна, політичні перетворення відбуваються мирно, а економіка значною мірою базується на експорті сільськогосподарської продукції, що особливо цінно з точки зору продовольчої безпеки.

В'їзд і працевлаштування можна оформити відносно швидко на місці, що може бути значною перевагою в кризовій ситуації. Вартість життя більш помірна, ніж у багатьох західних країнах, а рівень життя та громадська безпека досить хороші порівняно з іншими країнами регіону.

Раніше УНІАН писав, що Путін уже розпочав Третю світову війну і не зупиниться в Україні. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити.

Крім того, ми також розповідали, що причиною Третьої світової війни можуть бути не території, а один ресурс, що вичерпується. Через зміни клімату в традиційно посушливих регіонах води стає все менше і конкуренція загострюється.

Вас також можуть зацікавити новини: