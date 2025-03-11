Багатьом пасажирам довелося самостійно шукати, де переночувати.

Пасажири ірландської авіакомпанії Ryanair застрягли на ніч в іспанському місті Більбао, оскільки місцеві авіадиспетчери вирушили додому, замість того, щоб чекати зайві 15 хвилин, поки літак не злетить. Зі свого боку представник аеропорту пояснив, що план польоту "перевищив робочі години".

Як пише The Independent, рейс Ryanair RK3209 летів із Малаги (Іспанія) до Манчестера (Велика Британія) пізно ввечері в суботу, 8 березня 2025 року. Приблизно через годину польоту, коли літак пролітав над іспанським містом Більбао, капітан змінив маршрут через те, що одному з пасажирів знадобилася невідкладна медична допомога на землі.

Далі, згідно із загальноприйнятими правилами, літак мали дозаправити і відправити в пункт призначення. Однак у цьому випадку літак не зміг злетіти, оскільки співробітники служби управління повітряним рухом "відмовилися чекати 15 хвилин, щоб проводити нас", поскаржилася одна з пасажирок Сара Діггл.

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"Вони пішли додому, тому нас вивантажили, залишивши самих по собі, щоб ми самі зайнялися пошуком готелів", – додала вона.

У підсумку літак зміг вилетіти в Манчестер тільки о 13:00 у неділю, 9 березня, прибувши на місце із запізненням на 14 годин.

При цьому Діггл розповіла, що у неї вже був раніше подібний досвід, тому цього разу вона вжила відповідні заходи, коли було оголошено про нічну зупинку.

"На жаль, торік нас перенаправили в Бордо через численні медичні проблеми на борту, тому ми знали, що краще просто самим все організувати і не чекати в закритому аеропорту. Ми дійшли до найближчого готелю в аеропорту і зареєструвалися", – поділилася досвідом туристка.

Згідно з правилами про права авіапасажирів, мандрівники, затримані на ніч, мають право на розміщення в готелі, транспорт з аеропорту і назад та харчування. Але якщо авіакомпанія не представлена в аеропорту, пасажирам, можливо, доведеться самим організувати поїздку і вимагати відшкодування понесених витрат.

"Цей рейс із Малаги до Манчестера було перенаправлено до Більбао після того, як пасажиру стало зле на борту. Після прибуття літак зустріли медики, і цього пасажира вивантажили та доставили в найближчу лікарню. Пасажири були повідомлені про зміну маршруту і проінформовані про можливі варіанти. Незважаючи на зусилля Ryanair з організації розміщення пасажирів, кількість місць була обмежена, і пасажирам повідомили, що вони можуть організувати індивідуальне розміщення, за яке вони можуть вимагати відшкодування квитанцій на Ryanair.com", – підтвердив представник авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше літак Ryanair був змушений перервати посадку в аеропорту Берліна і приземлитися за 250 км у Ганновері через заборону приземлень після опівночі в німецькій столиці.

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