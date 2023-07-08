Дизель-поїзди "Львів – Рахів" робитимуть зупинки на станціях Ворохта, Яремче та Татарів-Буковель.

"Укрзалізниця" у другій половині липня 2023 року запустить "гірські шатли" зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель, які забезпечать туристам підвіз до популярного курорту на час закриття на плановий ремонт дільниці "Делятин – Надвірна".

Як повідомила прес-служба компанії, комфортні дизель-поїзди "Львів – Рахів" з кондиціонуванням ДПКр-3 відправлятимуться наступним графіком:

поїзд №810/809 "Львів – Рахів" відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35;

поїзд №816/815 "Львів – Рахів" відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15;

поїзд №816/815 "Рахів – Львів" відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

Також зазначається, що на ці поїзди в напрямку Рахова можна буде зручно пересісти з наступних рейсів:

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№91/92 "Київ – Львів" (прибуття у Львів о 6:18);

№43 "Черкаси – Івано-Франківськ" (прибуття у Львів о 5:37);

№131 "Дніпро – Львів" (прибуття у Львів о 7:04);

№15 "Харків – Ясіня" (прибуття у Львів о 4:18);

в зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд №86 "Львів – Запоріжжя" (відправка зі Львова о 10:58).

Крім того повідомляється, що у серпні цього року регіональний поїзд №810/809 "Львів – Рахів – Львів" курсуватиме щоденно з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2023 року "Укрзалізниця" оновила свій застосунок. Відтепер українці під час подорожі зможуть обирати оптимальніші варіанти пересадок, а також змінювати своє місце прямо в дорозі.

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