Зміни в застосунку мають покращити подорожі українців.

"Укрзалізниця" оновила свій застосунок і відтепер українці під час подорожі зможуть обирати оптимальніші варіанти пересадок, а також змінювати своє місце прямо в дорозі.

Як повідомляє перевізник, на пересадку між поїздами даватимуть щонайменше 20 хвилин, щоб пасажири мали час зорієнтуватись на станції.

Максимальний час у дорозі дорівнюватиме 36 годин. А пересадки, які вимагатимуть більшого часу в дорозі, не пропонуватимуться пасажирам.

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В УЗ пояснили, що при виборі цієї опції пересадки, пасажир купує два квитка на різні частини маршруту.

"При цьому, така поїздка, на жаль, буде коштувати дорожче, ніж прямий квиток: система на основі тарифної політики визначає поїздки від початкової до кінцевої точок маршруту як найдешевші, а поїздки між проміжними точками маршруту - як дорожчі", - додали в УЗ.

В "Укрзалізниці" пообіцяли в перспективі ініціювати зміни регульованої тарифної політики, щоб під час купівлі таких комплексних квитків до них застосовувались інші коефіцієнти, які дозволять зрівняти вартість прямого квитка і квитка з пересадкою в межах одного поїзда.

Крім того, в застосунку додали можливість пасажирам пересісти всередині одного й того самого поїзда. Тобто, якщо в поїзді немає одного вільного місця протягом всього маршруту система запропонує пасажиру під час поїздки пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше. В такому випадку пасажиру прийде два квитки на один і той самий поїзд.

Залізниця в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя цього року пасажири 4 тис. 880 разів звертались до контактного центру "Укрзалізниці" з проханнями знайти загублені речі. Найчастіше пасажири у поїздах забували гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, ключі.

В компанії також відмітили найцікавіші випадки - забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню.

Крім того, 7 липня стало відомо, що "Укрзалізниця" з 11 липня продовжить маршрут поїзда №101/102 Херсон - Київ до Слов’янська. У зворотному напрямку через Полтаву поїзд виконає свій перший рейс за новим графіком з 12 липня. З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. Зі Слов’янська поїзд відправлятиметься по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

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