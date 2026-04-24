Туристам пропонують боротися з вигоранням у 'мертвих зонах'

Щоб відпустка не перетворилася на віддалену роботу, туристам пропонують максимально відключатися від гаджетів.

Останнім часом серед міленіалів і зумерів набирає популярність формат подорожей, що передбачає навмисне відключення від зовнішнього світу в епоху постійного перебування в мережі.

Як пише Euronews Travel, завдяки розвитку технологій та доступності Інтернету для багатьох людей відпустка легко може перерости у віддалену роботу. Швидка перевірка електронної пошти під час вечері на свіжому повітрі, робочий дзвінок у дорозі та інші повідомлення регулярно переривають те, що має бути відпочинком, тим самим ще більше посилюючи вигорання.

"Ми схильні думати про подорожі як про прагнення до місця призначення, але в рівній мірі це й прагнення від чогось віддалитися, чи то робота, чи інші стресові фактори. Психологічно ми часто намагаємося відсторонитися від того, що нам не приносить користі, у пошуках чогось, що принесе більше задоволення", – пояснила доктор наук у галузі управління туризмом Біргіт Трауер.

Ось тут-то й вступає в гру "мертва зона" – концепція, що передбачає навмисне відключення від зовнішнього світу під час відпустки, наприклад, вибір місця відпочинку далеко від цивілізації з поганим сигналом або вибірковий підхід до повідомлень, наприклад, відключення робочого телефону або налаштування переадресації електронної пошти з автоматичним повідомленням про відсутність на робочому місці.

Як пояснила доктор Трауер, монотонність повсякденної рутини в поєднанні з очікуваннями, які вона висуває, може виснажувати почуття власної гідності та створювати бар'єри для соціальної взаємодії, тоді як "мертва зона" дає людям можливість пробудити "вроджені людські здібності до спілкування, доброти до інших та возз'єднання з собою".

При цьому вона визнає, що, відключившись від гаджетів, мандрівники можуть знизити рівень стресу та тривоги, одночасно покращуючи настрій. Обмеження часу, проведеного за екраном, також може поліпшити сон і підвищити усвідомленість.

Водночас експертка з подорожей і прихильниця здорового способу життя звернула увагу й на негативні сторони такого формату відпочинку, зокрема, на так званий "зворотний культурний шок", коли мандрівники до"мертвої зони" після закінчення відпочинку думають і почуваються інакше, але навколишнє середовище залишається колишнім.

"Це може бути складно, тому що створює розрив, коли вони більше не відчувають себе вписаними у свої старі звички, і це може змусити їх хотіти знову втекти, а не інтегрувати ці зміни у повсякденне життя та розпорядок дня після повернення", – констатує доктор Трауер.

При цьому вона не згодна з думкою, що поїздки в "мертву зону" мають бути виключно тривалими, відповідаючи на питання про доступність цієї тенденції в плані ціни.

"Хоча такі напрямки, як Австралія або деякі частини Азії, популярні для того, щоб відключитися від зовнішнього світу, я завжди кажу, що це може початися набагато ближче до дому, навіть із внутрішніх поїздок", – пояснює експерт.

Наприклад, у пошуках тиші туристам пропонують звернути увагу на рибальські селища грецького острова Аморгос, де досі панують традиції та розмірений спосіб життя, або на 1400-кілометровий румунський пішохідний маршрут Трансільваніка через ліси, села та гірські хребти. Тим часом фіордові пейзажі Данії вирізняються спокійною водою, відкритим небом і прохолодною погодою.

