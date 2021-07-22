В уряді вважають, що податок на виїзд не вплине на популярність Мальдівських островів серед мандрівників.

Влада Мальдівів вирішила з 1 січня 2022 року ввести податок на виїзд з островів для всіх громадян, у тому числі й туристів.

Податок буде включено у вартість авіаквитків і замінить аеропортові збори, повідомляє Raajje.

Зокрема, як з місцевих жителів, так і з іноземців, які подорожують у бізнес-класі, стягуватиметься 60 доларів США, а тим, хто подорожує першим класом, доведеться заплатити $90. Для іноземців, які подорожують в економ-класі, податок становитиме $30, а для громадян Мальдівів - $12. Мандрівники, які вилітають приватними літаками, мають сплатити $120 доларів.

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Пасажири з дипломатичним імунітетом та діти до двох років будуть звільнені від податків на виїзд.

Також буде запроваджено збір на розвиток аеропорту, який буде стягуватися з усіх мандрівників, які літають міжнародними рейсами через аеропорт Велана.

За словами міністра туризму Мальдівів Абдулли Маусума, податок на виїзд не вплине на популярність островів серед мандрівників, пише Raajje. Він зазначив, що така концепція не є новою і практикується в усьому світі.

На думку Маусума, більшість туристів, які прибувають до цієї острівної країни, не матимуть проблем із податками та додатковими зборами враховуючи, що Мальдіви є напрямком "вищого ринку".

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Автор: Олександр Топчій