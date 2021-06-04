У новому випуску телеведучий покаже унікальний підземний spa-готель, весь процес видобутку солі й розповість, в чому полягає секрет Лемурійського озера.

6 червня о 10.50 на «1+1» вийде новий випуск «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», який вирушив у Донецьку область, де йому вдалося спуститися на дно океану без аквалангів та гідрокостюмів.

Там, де розташоване місто Соледар, 250 млн років тому було озеро. Тепер тут зберігається справжній скарб - сіль, яку в народі називають «білим золотом». Команда «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» приєдналася до бригади шахтарів і опустилася на глибину близько 300 метрів, практично висоту 70-поверхового хмарочоса.

«Спуститися сюди - це лише півсправи. Тут 200 кілометрів сольових тунелів. Тому потрібно пересуватися ще й на спеціальному автомобілі. Колись в цих місцях плавали доісторичні риби-монстри, а сьогодні це сольові шахти. Масштаби тунелів вражають. Тут запросто б помістився метрополітен Гонконгу або Мехіко», - поділився ведучий.

Глядачі своїми очима зможуть побачити, як добувають харчову сіль, яка потім з’являться на наших столах. Сіль з цього підприємства використовують не тільки в їжу, але й для елітних косметичних процедур, наприклад, кімнат в елітних spa-салонах. Ці поклади солі утворилися тоді, коли ще не було ніякої промисловості, це означає, що вони на 100% екологічно чисті.

Крім того, в Донецькій області є соляне місто, аналогів якому немає у світі. На поверхні воно виглядає як покинута шахта, але найцікавіше розташовано під землею. На глибині розташований справжній музей. Рукотворні статуї в соляних стінах від місцевих майстрів, а також стародавні історичні артефакти, яким більше століття.

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Але найдивовижніше - це підземний храм, в якому сталося справжнє диво. Тут проявилися нерукотворні ікона і розп'яття, які створила природа біля вівтаря. В цей унікальний храм шахтарі ходили молитися до і після робочої зміни.

Це підземне місто 132 роки тому відвідав вчений і хімік Дмитро Менделєєв, який передбачив, що через роки в цих місцях будуть оздоровлюватися люди. І він мав рацію: зараз тут побудований спелеосанаторій, де лікують безліч захворювань. Номери в ньому побудовані із соляних каменів. Дмитро Комаров покаже, як виглядає такий соляний номер в готелі й розповість все про цілющі властивості цього місця.

Також Комаров покаже рідкісне місце - рожеві озера в Херсонській області. Вони створені штучно і побудовані так, щоб вода з Чорного моря сама перетікала від одного озера до іншого.

Крім того, продемонструє телеглядачам, як раніше добували сіль в цих місцях і чому ця праця вважалася каторжною.

Головне місце, яке зцілює від хвороб і дарує молодість, заховане неподалік села Григорівка - це легендарне Лемурійське озеро. Дивно, але саме це місце є найбільш відвідуваним у регіоні. Сюди люди приїжджають покращити здоров'я за допомогою лікувальної грязі й цілющих властивостей води. Деякі там просто живуть у наметах біля водойми.

Походження озера залишається загадкою. Хтось вважає, що воно з'явилося завдяки авіакатастрофі, а хтось впевнений: озеро походить від міфічного континенту Лімурія. Але зараз відомо точно, що через екологічну ситуацію величезне рожеве озеро, фотографії якого розміщені всім інтернетом, зменшилося до розміру невеликого водоймища. Але люди, які хоч раз бували тут, цінують його і повертаються щорічно для підтримки здоров'я. Команда проєкту особисто перевірила на собі властивості цих лікувальних вод.

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Автор: Ольга Робейко