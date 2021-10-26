Наразі правила в'їзду не змінилися - українці можуть подорожувати в більшість країн-членів ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що зовнішньополітичне відомство докладає зусиль для збереження можливості українцям подорожувати в країни Європейського Союзу на випадок виключення України із "зеленого" списку безпечних країн, громадянам яких дозволено в'їжджати в ЄС у період пандемії коронавірусу.

Про це глава МЗС повідомив під час спілкування з користувачами Twitter-спільноти.

"Наразі правила поки не змінилися. Ми застосуємо всю дипломатичну майстерність, аби навіть у разі виключення з "зеленого" списку ЄС українці мали можливості подорожувати до країн Євросоюзу", - повідомив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявляв, що Україна цього тижня може залишитися у списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

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Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначав, що, у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої" зони, це не скасує безвізовий режим. Він пояснив, що таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення може бути переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

Ніколенко нагадав, що актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України.

15 липня у Євросоюзі дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко