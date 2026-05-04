Росіяни прориваються до двох населених пунктів на Гуляйпольському напрямку, - Волошин

Сили оборони намагаються перехопити ініціативу і теж просуватися.

На півдні найбільше бойових зіткнень фіксується на Гуляйпольському напрямку. Там окупанти намагаються відрізати українську логістику, повністю знищувати оборонні позиції, а потім йти у штурм.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив в етері телеканалу Суспільне.

Куди намагається прорватися ворог

"Ситуація на півдні доволі непроста. За минулу добу зафіксували більше 30 бойових зіткнень, з них 23 – на Гуляйпольському напрямку", - відзначив речник.

За його словами, російські загарбники намагаються отримати хочу якусь перевагу, і продовжують штурмувати.

"В основному, бойові зіткнення зафіксовані на південний захід від Гуляйполя, де ворог прагне прорватися до населеного пункту Гуляйпільське, і далі - в напрямку Верхньої Терси", - повідомив Волошин.

При цьому, Сили оборони України активно проводять розвідувально-пошукові дії з виявлення ворожих груп, які намагаються інфільтруватись.

"Намагаємось також перехопити тактичну ініціативу, знищуючи ворога", - додав Волошин.

Окупанти збільшили застосування дронів

Крім того, він розповів, що за останні два-три тижні на різних напрямках півдня ворог збільшив застосування FPV-дронів.

"Зараз ця цифра складає 2300 дронів за добу. Якщо тижнів зо два тому ми говорили про 1500-1700, то зараз вже 2300. І з них, такі дрони літакового типу як "Молнія", "Ланцет", баражуючі боєприпаси, - вже зараз становлять 700-750 і до 800 одиниць. Це на усьому півдні", - сказав Волошин.

Разом з тим, військовий повідомив, що у квітні на 6% збільшилась кількість ворожих штурмів. Зараз це число становить майже тисячу штурмів за місяць. У минулому місяці було зафіксовано більше 38 тис. ударів FPV-дронами.

Також не зменшується кількість артилерійських обстрілів і ударів авіацією. За минулу добу зафіксовано 21 удар авіацією. В українські населені пункти прилетіло 117 коригованих авіаційних бомб.

Загарбники зберігають високу інтенсивність штурмів

"Це свідчить про те, що ворог намагається тримати високу інтенсивність штурмових дій, адже висока інтенсивність штурмових дій на деяких напрямках зумовлює для ворога хоч якийсь успіх, коли йдуть одна за другою атаки, то він десь просувається", - наголосив Волошин.

Як зазначив речник, ворог на Гуляйпольському напрямку, аби не дати українським захисникам перехопити тактичну ініціативу, намагається ударами по українській логістиці ізолювати ті підрозділи, які знаходяться на передньому краї, відрізати логістику, а потім - завдаються удари авіацією, дронами, застосовується артилерія, і фактично знищується уся оборонна позиція.

"І після того ворог, хвиля за хвилею, штурмує. Тільки так він матиме просування", - підкреслив Волошин.

При цьому, Сили оборони теж б’ють по ворожій логістиці і намагаються самі просуватися.

Ситуація на Гуляйпольському напрямку

Як повідомляв УНІАН, на Гуляйпольському напрямку ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке. Противник прагне охопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя.

В районі Гуляйполя ворог здійснює накопичення і підтягує додаткові сили.

