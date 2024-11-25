На острові немає Wi-Fi, пабів чи барів, і навіть магазину.

Розташований на архіпелазі біля узбережжя Шотландії, крихітний острів, відомий як найвіддаленіший у Великій Британії, має населення всього 30 осіб.

Як пише Daily Express, острів Фоула славиться не тільки своїм крихітним населенням, а й неймовірною красою та дикою природою. Люди приїжджають сюди в надії побачити атлантичних іпаток і поморників, які гніздяться на скелях, що підносяться над Атлантичним океаном. Ці скелі є одними з найвищих у Великій Британії, досягаючи висоти 370 метрів.

Організація BirdLife International назвала острів важливою орнітологічною територією, оскільки на ньому мешкають великі колонії морських птахів, що гніздяться на скелях і вересових пустищах.

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Зазначається, що цей острів має довгу історію дикої природи: його назва походить від давньоскандинавського "острів птахів", і його було заселено з часів неоліту.

"Фоула пропонує мало розваг для тих, кого не захоплюють скелі або дика природа. Там немає Wi-Fi, немає пабів чи барів, і на острові навіть немає магазину. Той, хто вирушає на цей віддалений острів, повинен принести із собою все необхідне", - сказано в матеріалі.

Що стосується розміщення, то у відвідувачів є три варіанти: вони можуть вибрати один із двох гостьових будинків Burns і Ristie або один із кількох кемпінгів на острові.

Жителі острова, як і раніше, дотримуються версії юліанського календаря, відмовившись перейти на більш сучасний григоріанський календар 1752 року. Тому вони святкують Різдво більш ніж на два тижні пізніше, 7 січня.

Острів називають своєю домівкою всього 30 постійних жителів. Щоб туди потрапити, потрібно здійснити 10-хвилинний переліт з аеропорту Тінгуолл на Шетландських островах або скористатися поромом із Хема до Воллса на Мейнленді, Шетландські острови. New Advance вміщує до 12 пасажирів і здійснює подорож приблизно за дві години.

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