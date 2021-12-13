Ціна фіксована - 50 гривень.

Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до гірськолижного курорту "Буковель" і назад почали курсувати Автобусні шатли.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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13 грудня 68 зі 100 пасажирів, які прибули на поїзді № 55 Київ-Рахів до зупинки Татарів-Буковель, вибрали для трансферу автобусні шатли.

Час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів.

Відстань в 15 км автобуси долають за 20 хвилин.

Ціна фіксована - 50 грн.

"Укрзалізниця" та зимові свята:

"Укрзалізниця" відновила на період зимових свят курсування "лижного експресу" Київ-Славське. Поїзд курсуватиме 24, 26 і 30 грудня, а також 2, 6 і 8 січня.

10 грудня 2021 року "Укрзалізниця" заявила про те, що додасть вагони до гірськолижних новорічних поїздів.

Автор: Олена Коваленко