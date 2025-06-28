Такі речі, за повідомленнями, потрапляють до країни через дипломатичні канали, що не підлягають митному контролю.

Після майже півтора року відсутності на публіці дружина лідера КНДР Кім Чен Ина, Лі Соль Чу, знову з’явилася на офіційному заході. Разом з чоловіком і донькою Чу Е вона взяла участь у церемонії відкриття елітного пляжного курорту Вонсан Калма, який, за словами Кіма, має стати "туристичним курортом світового рівня", пише Newsweek.

Особливу увагу ЗМІ привернув аксесуар Лі — імовірно сумка італійського бренду Gucci GG Marmont вартістю понад 2000 доларів. Це викликало резонанс на тлі суворих санкцій ООН, які забороняють постачання предметів розкоші до Північної Кореї. Незважаючи на обмеження, такі речі, за повідомленнями, потрапляють до країни через дипломатичні канали, що не підлягають митному контролю.

Цей жест підкреслює добре відому схильність Кім Чен Ина до розкоші — від дорогих авто та годинників до приватних літаків. Нагадаємо, у 2023 році президент РФ Володимир Путін подарував йому лімузин російського виробництва, який вразив лідера КНДР під час візиту до Росії.

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Тим часом економічна ситуація в країні залишається вкрай складною. За оцінками аналітиків, після десятикратного підвищення зарплат у 2023 році середня офіційна місячна зарплата становить близько 4 доларів США, що змушує більшість громадян працювати на чорному ринку, щоб вижити.

Поява першої леді може бути спробою підкріпити імідж нового туристичного проєкту режиму, який прагне продемонструвати "благополуччя" та модернізацію країни. Однак контраст між образом правлячої еліти та повсякденним життям звичайних північнокорейців лише загострює увагу до глибокої соціальної нерівності.

КНДР під санкціями

Як повідомляв УНІАН, попри міжнародні санкції, спрямовані на стримування ядерної програми КНДР, у країні регулярно фіксують появу заборонених предметів розкоші. Експорт таких товарів, зокрема дизайнерського одягу, сумок, автомобілів та годинників, формально заборонений резолюціями ООН. Однак за даними аналітиків, ці речі все одно потрапляють у Північну Корею — найчастіше через дипломатичні канали, які захищені міжнародним правом від перевірок.

Така ситуація підкреслює розрив між елітами та пересічними громадянами країни, які змушені виживати на мізерні доходи. Показна розкіш на тлі економічної ізоляції та злиднів викликає дедалі більше запитань щодо ефективності санкційного тиску.

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